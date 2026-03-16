Στο Cash or Trash ένα αντικείμενο με πιστοποιημένη βασιλική προέλευση

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Ντένη εμφανίζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash υπέρλαμπρη και απαστράπτουσα, έτοιμη να δημοπρατήσει μια ιδιαίτερη συλλογή της γιαγιάς της, με την οποία έπαιζε και η ίδια, όταν ήταν μικρή. Η ολοκληρωμένη και ξεχωριστή συλλογή της, μοναδική όπως και η ίδια, προκαλεί το ενδιαφέρον των αγοραστών. Ωστόσο, η προσωπικότητα της Ντένης είναι αυτή, που κλέβει τελικά τις εντυπώσεις, δίνοντας ρεσιτάλ δημοπρατικού σθένους και διαπραγματευτικής ικανότητας!

Ο Βαγγέλης, παλαιοπώλης 4ης γενιάς και γέννημα-θρέμμα έμπορος της Πλατείας Αβησσυνίας, παρουσιάζει ένα από τα πιο επιβλητικά αντικείμενα, που έχουν κοσμήσει το δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Η επιβεβαιωμένη βασιλική του προέλευση υπήρξε για χρόνια σήμα κατατεθέν του καταστήματός του. Όμως, πλέον, ο πωλητής νιώθει ότι ήρθε η σωστή στιγμή να το αποχωριστεί στη μοναδική δημοπρασία, που θεωρεί ότι αξίζει να βρεθεί. Θα καταφέρει, άραγε, ο νεαρός παλαιοπώλης να βρει την ανταπόκριση που προσδοκά για το μουσειακό αντικείμενό του από τους πέντε αγοραστές;

Ο Νίκος εργάζεται ως ταξιδιωτικός πράκτορας και έχει καταφέρει κάτι μοναδικό: να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανώσει τη ζωή του επαγγελματικά, του επιτρέπει να ασχολείται παράλληλα και με τον συλλεκτισμό κινητών τηλεφώνων. Ο νεαρός πωλητής ήθελε εδώ και καιρό να έρθει στο Cash or Trash, αφού παρακολουθεί την εκπομπή από το πρώτο επεισόδιο! Ο Νίκος μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με ξεκάθαρη διάθεση να αποχωριστεί το αντικείμενό του, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της δημοπρασίας!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

