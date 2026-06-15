Οι Δεκατιανοί συνεχίζουν; Η απάντηση του Γιώργου Γρηγοριάδη

«Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή δε θα τα πούμε όλα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 12:59 Γιάννης Ζουγανέλης: «Η εκπομπή θα έχει σάτιρα, μουσική και ταξίδια»
15.06.26 , 12:53 Λάκης Γαβαλάς: «Σήμερα έχω έρθει να κάνω μια μικρή διαμαρτυρία»
15.06.26 , 12:37 Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
15.06.26 , 12:37 Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
15.06.26 , 12:37 Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
15.06.26 , 12:32 Ποιοι είναι οι 4 νέοι Γενικοί Γραμματείς & ποια υπουργεία αναλαμβάνουν
15.06.26 , 12:29 Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά
15.06.26 , 12:21 «Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο
15.06.26 , 12:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
15.06.26 , 12:11 Παπαδόπουλος: «Απογαλακτίστηκα 11 ετών - Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές»
15.06.26 , 12:10 Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
15.06.26 , 12:07 Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
15.06.26 , 12:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
15.06.26 , 11:56 Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»
15.06.26 , 11:56 Πανελλαδικές 2026: Τα ειδικά μαθήματα & τα εξεταστικά κέντρα
Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Οι αλλαγές στον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη και τα θετικά μηνύματα για τη νέα σεζόν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Γρηγοριάδης δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία των "Δεκατιανών" και άφησε να εννοηθεί ότι η εκπομπή θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν.
  • Εξέφρασε ανησυχία για την αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση, τονίζοντας ότι χάνεται η ουσία του περιεχομένου.
  • Εκτίμησε ότι η Σία Κοσιώνη και η Λένα Φλυτζάνη θα συνεχίσουν με επιτυχία στον ΣΚΑΪ.
  • Αναφέρθηκε στα σενάρια για τον Άκη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου, χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες.
  • Τόνισε ότι η επιτυχία στην τηλεόραση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όχι μόνο από δίδυμα παρουσιαστών.

Στα τηλεοπτικά δεδομένα της νέας σεζόν, στα σενάρια μετακινήσεων και στη φημολογία γύρω από τον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε ο Γιώργος Γρηγοριάδης μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής των «Δεκατιανών» εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία της εκπομπής, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι όλα δείχνουν θετικά για τη συνέχεια της συνεργασίας του με τον σταθμό.

«Νομίζω το πρόσημο είναι θετικό. Πήγαμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας», δήλωσε αρχικά.

Τι είπε για τους Δεκατιανούς, τη Σία Κοσιώνη και τον Άκη Παυλόπουλο

Όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν την εκπομπή να συνεχίζει και την επόμενη σεζόν, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Θεωρώ ότι μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή, καλό είναι να μην τα πούμε όλα αυτά, αν και όλα τα μηνύματα είναι θετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης σχολίασε και το θέμα της αυτοαναφορικότητας στην τηλεόραση, εκφράζοντας την άποψη ότι όταν οι τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται διαρκώς με τους ίδιους τους παρουσιαστές και τις μεταξύ τους σχέσεις, χάνεται η ουσία του περιεχομένου.

«Η αυτοαναφορικότητα γενικώς στη ζωή δεν είναι καλό πράγμα. Όταν γίνεται στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής και αφορά τον εαυτό του παρουσιαστή ή τη σχέση κάποιων παρουσιαστών με κάποιους άλλους παρουσιαστές, νομίζω ότι στην πραγματικότητα δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο με το να ασχοληθούμε. Δεν υπάρχει διάθεση να κάνουμε ρεπορτάζ και κλωθογυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας».

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ, μετά τη μετακίνηση της Σίας Κοσιώνη και την ανάληψη νέων καθηκόντων από τη Λένα Φλυτζάνη.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι και οι δύο δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν με επιτυχία την πορεία τους.

«Νομίζω μια χαρά και για τη Σία Κοσιώνη, μια χαρά και για τη Λένα Φλυτζάνη. Η Λένα Φλυτζάνη τα πάει εξαιρετικά και νομίζω ότι και η Σία Κοσιώνη, η οποία είναι και αγαπημένη μου, θα έχει μια πολύ καλή πορεία στο μέλλον».

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στην επαγγελματική αξία της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανησυχεί καθόλου για το επόμενο βήμα της.

«Ουδείς αναντικατάστατος είναι. Αν είσαι άνθρωπος που αξίζεις, δεν θα μείνεις ποτέ χωρίς δουλειά. Θεωρώ ότι όπου και να πάει θα είναι επιτυχημένη. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Δεν τη φοβάμαι τη Σία Κοσιώνη».

Τι είπε για τους Δεκατιανούς, τη Σία Κοσιώνη και τον Άκη Παυλόπουλο

Αναφορικά με τα σενάρια που θέλουν τον Άκη Παυλόπουλο να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Γρηγοριάδης ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, ενώ στάθηκε στη δυναμική που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ο δημοσιογράφος και ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Δε γνωρίζω αν έχει αυτό το φλερτ που μου λες. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο Άκης ο Παυλόπουλος να σπάσει το δίδυμο με τον Δημήτρη τον Οικονόμου. Κάπου διάβασα κι εγώ ότι λέγονται τέτοια πράγματα».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η επιτυχία στην τηλεόραση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνεργασίες δύο προσώπων, αλλά από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.

«Άλλα δίδυμα είναι αγαπητά, άλλα δίδυμα δεν είναι αγαπητά. Άλλα πετυχαίνουν, άλλα δεν πετυχαίνουν. Δεν είναι ότι άμα κάνεις δίδυμο είσαι σίγουρα επιτυχημένος, ούτε ότι άμα είσαι μόνος σου είσαι σίγουρα επιτυχημένος. Το θέμα είναι να είσαι ο εαυτός σου, να λες την αλήθεια σου».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
 |
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ
 |
ΣΚΑΙ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top