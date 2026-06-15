Οι αλλαγές στον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη και τα θετικά μηνύματα για τη νέα σεζόν

Στα τηλεοπτικά δεδομένα της νέας σεζόν, στα σενάρια μετακινήσεων και στη φημολογία γύρω από τον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε ο Γιώργος Γρηγοριάδης μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής των «Δεκατιανών» εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία της εκπομπής, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι όλα δείχνουν θετικά για τη συνέχεια της συνεργασίας του με τον σταθμό.

«Νομίζω το πρόσημο είναι θετικό. Πήγαμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας», δήλωσε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν την εκπομπή να συνεχίζει και την επόμενη σεζόν, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Θεωρώ ότι μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή, καλό είναι να μην τα πούμε όλα αυτά, αν και όλα τα μηνύματα είναι θετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης σχολίασε και το θέμα της αυτοαναφορικότητας στην τηλεόραση, εκφράζοντας την άποψη ότι όταν οι τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται διαρκώς με τους ίδιους τους παρουσιαστές και τις μεταξύ τους σχέσεις, χάνεται η ουσία του περιεχομένου.

«Η αυτοαναφορικότητα γενικώς στη ζωή δεν είναι καλό πράγμα. Όταν γίνεται στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής και αφορά τον εαυτό του παρουσιαστή ή τη σχέση κάποιων παρουσιαστών με κάποιους άλλους παρουσιαστές, νομίζω ότι στην πραγματικότητα δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο με το να ασχοληθούμε. Δεν υπάρχει διάθεση να κάνουμε ρεπορτάζ και κλωθογυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας».

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ, μετά τη μετακίνηση της Σίας Κοσιώνη και την ανάληψη νέων καθηκόντων από τη Λένα Φλυτζάνη.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι και οι δύο δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν με επιτυχία την πορεία τους.

«Νομίζω μια χαρά και για τη Σία Κοσιώνη, μια χαρά και για τη Λένα Φλυτζάνη. Η Λένα Φλυτζάνη τα πάει εξαιρετικά και νομίζω ότι και η Σία Κοσιώνη, η οποία είναι και αγαπημένη μου, θα έχει μια πολύ καλή πορεία στο μέλλον».

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στην επαγγελματική αξία της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανησυχεί καθόλου για το επόμενο βήμα της.

«Ουδείς αναντικατάστατος είναι. Αν είσαι άνθρωπος που αξίζεις, δεν θα μείνεις ποτέ χωρίς δουλειά. Θεωρώ ότι όπου και να πάει θα είναι επιτυχημένη. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Δεν τη φοβάμαι τη Σία Κοσιώνη».

Αναφορικά με τα σενάρια που θέλουν τον Άκη Παυλόπουλο να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Γρηγοριάδης ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, ενώ στάθηκε στη δυναμική που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ο δημοσιογράφος και ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Δε γνωρίζω αν έχει αυτό το φλερτ που μου λες. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο Άκης ο Παυλόπουλος να σπάσει το δίδυμο με τον Δημήτρη τον Οικονόμου. Κάπου διάβασα κι εγώ ότι λέγονται τέτοια πράγματα».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η επιτυχία στην τηλεόραση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνεργασίες δύο προσώπων, αλλά από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.

«Άλλα δίδυμα είναι αγαπητά, άλλα δίδυμα δεν είναι αγαπητά. Άλλα πετυχαίνουν, άλλα δεν πετυχαίνουν. Δεν είναι ότι άμα κάνεις δίδυμο είσαι σίγουρα επιτυχημένος, ούτε ότι άμα είσαι μόνος σου είσαι σίγουρα επιτυχημένος. Το θέμα είναι να είσαι ο εαυτός σου, να λες την αλήθεια σου».

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