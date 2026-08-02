Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι μεγάλες φωτιές στον Κιθαιρώνα και την Κεφαλονιά, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές και κατοίκους να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στον Κιθαιρώνα τα δύο βασικά μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν περιοχές γύρω από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τα Βίλια, ενώ στην Κεφαλονιά η νυχτερινή πυρκαγιά στην Πάστρα οδήγησε σε διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112.

Το πρωί της Κυριακής δόθηκε εντολή μέσω 112 για εκκενώσεις των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προς Νέα Πέραμο.

Φωτιά Αττική - Βοιωτία: Δύο ενεργά μέτωπα στον Κιθαιρώνα - Ξεκίνησαν ρίψεις από εναέρια μέσα

Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και πέρασε μέσω του Αγίου Βασιλείου προς το Πόρτο Γερμενό έχει διαμορφώσει δύο κύρια μέτωπα. Το πρώτο εκτείνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, με κατεύθυνση προς τα Βίλια, ενώ το δεύτερο κινείται προς την Ψάθα και τη Βενίζα Μεγάρων.

Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, δασοκομάντος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Στρατού για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί και στη Βοιωτία, κοντά στον Άγιο Βασίλειο.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

«Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί όχι μόνο στα δύο μέτωπα, αλλά σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς», ανέφερε ο Κώστας Τσίγκας, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της επιχείρησης στον ορεινό όγκο του Κιθαιρώνα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας απειλήθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος, Μύτικας και Ψάθα, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συνέδραμε στις εκκενώσεις.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, τα οποία δεν μπορούσαν να συνδράμουν τις προηγούμενες ώρες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, στόχος είναι να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς, η οποία τις τελευταίες ώρες εμφανίζει μικρότερη δυναμική. Ωστόσο, στην περίμετρο των καμένων εκτάσεων παραμένουν πολλές θερμές εστίες και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι αυξημένος, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα και μπορούν να αλλάξουν αιφνιδιαστικά κατεύθυνση.

Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώσεις με 112 και μία σύλληψη

Στην Κεφαλονιά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Πάστρα και επεκτάθηκε προς την περιοχή του Ελειού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 31 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επέμβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά ξέσπασε μετά τη δύση του ηλίου, χωρίς να είναι δυνατή η συνδρομή εναέριων μέσων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε έξι φορές το 112, με εντολές εκκένωσης για τις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα. Για τις περισσότερες περιοχές οι πολίτες κλήθηκαν να κινηθούν προς το Αργοστόλι, ενώ οι κάτοικοι του Κάτω Κατελειού προς Ρατζακλί και Σκάλα.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για την υπόθεση της πυρκαγιάς, ενώ έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας, Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα και ότι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Φωτιές: Επιφυλακή σε Φωκίδα και Αιγιάλεια - Δύο πυροσβέστες τραυματίες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και στο Σκάλωμα Φωκίδας, όπου η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία εναέρια μέσα, ενώ έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, αποθήκες και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Εικόνες από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Φωκίδα / Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Παράλληλα, στην Αιγιάλεια συνεχίζεται η επιτήρηση του μετώπου, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο Κώστας Τσίγκας γνωστοποίησε ότι δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ένας στη Θήβα και ένας στην Αιγιάλεια. Όπως διευκρίνισε, κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ ο ένας έχει ήδη λάβει εξιτήριο και ο δεύτερος νοσηλεύεται με κάταγμα στο χέρι.