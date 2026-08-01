GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα

Τι πέτυχε με τις μάρκες Geely και Zeekr μέσα σε μόλις 12 μήνες.

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GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας
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Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, έχοντας καθιερώσει με επιτυχία τις μάρκες Geely και Zeekr στην ελληνική αγορά. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, υλοποίησε την 1η φάση ανάπτυξης ενός ισχυρού δικτύου Πωλήσεων και After Sales, εγκαινίασε τα πρώτα Geely και Zeekr Experience Stores και έθεσε τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη παρουσία στη χώρα.

GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας για τις μάρκες

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για την εταιρεία. Η Geely πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το νέο ηλεκτρικό Geely EX5, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές εντυπώσεις για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία, την ασφάλεια και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, ενώ συγκαταλέχθηκε στα δέκα καλύτερα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό Car of the Year 2026. Μέσα στον ένα χρόνο παρουσίας του μοντέλου στην Ελληνική αγορά, το Geely EX5 κατέκτησε την 2η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του επιτυγχάνοντας 10% μερίδιο αγοράς.Λίγο αργότερα, η παρουσίαση το νέου Geely Starray EM-i Super Hybrid διεύρυνε την προϊοντική γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μια προηγμένη electric-hybrid πρόταση βασισμένη σε τεχνολογία που έχει βραβευτεί με Guinness World Record.

GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας για τις μάρκες

Παράλληλα, η GEO Mobility Hellas πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το λανσάρισμα της Zeekr, της premium μάρκας high-tech ηλεκτροκίνησης του Ομίλου Geely. Με τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr 7GT, η εταιρεία έφερε στην Ελλάδα μια νέα φιλοσοφία σύγχρονης πολυτέλειας και τεχνολογικής υπεροχής, τοποθετώντας τη χώρα ανάμεσα στις πρώτες αγορές της Νότιας Ευρώπης που υποδέχθηκαν τη μάρκα.Μέσα σε μόλις εννέα μήνες παρουσίας στην Ελλάδα, η Zeekr κατατάσσεται πλέον στις κορυφαίες premium ηλεκτρικές μάρκες στην χώρα μας, ενώ το 1ο εξάμηνο του 2026 αναρριχήθηκε στην 4η θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ των premium μαρκών.

GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας για τις μάρκες

Με διεθνείς διακρίσεις, συνεχή ανάπτυξη και την διαρκή υποστήριξη του Ομίλου Geely και του Union Group, η GEO Mobility Hellas συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, διαμορφώνοντας το μέλλον της σύγχρονης κινητικότητας στην Ελλάδα.

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