Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Μέγαρα: Νεκρή Γυναίκα Που Παρασύρθηκε Από Τρένο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 00:20 της 1ης Αυγούστου στα Μέγαρα, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού.
  • Η αμαξοστοιχία 93321 εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο χωρίς επιβάτες από Κιάτο προς Ρέντη.
  • Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση.
  • Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ.
  • Η Hellenic Train συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου στον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία και έχασε τη ζωή της. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:20, όταν ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, που εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο χωρίς επιβάτες από το Κιάτο προς τον Ρέντη, αντιλήφθηκε άτομο πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. 

Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας, ωστόσο η σύγκρουση δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον συρμό και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. 

Η ανακοίνωση της Hellenic Train 

Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, στην οποία αναφέρει: 

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 00:20, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το υπηρεσιακό δρομολόγιο (χωρίς επιβάτες) Κιάτο – Ρέντης, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής στον σταθμό των Μεγάρων. 

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. 

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.» 

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