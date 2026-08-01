Βίντεο δείχνει άνδρα να κινείται κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο / Mεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο από την περιοχή του Ασωμάτου Ρεθύμνου, το οποίο καταγράφει τις κινήσεις ενός μαυροφορεμένου άνδρα λίγα λεπτά πριν εκδηλωθεί η μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε έως την Πρέβελη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στο οπτικό υλικό ο άνδρας φαίνεται να κινείται αρχικά στην περιοχή και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων. Απομακρύνεται, όμως λίγο αργότερα επιστρέφει στο ίδιο σημείο, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Μάλιστα, σε ένα από τα επίμαχα στιγμιότυπα φαίνεται να παραμένει κοντά στους θάμνους για περίπου 46 δευτερόλεπτα, χωρίς να διακρίνονται καθαρά οι κινήσεις του. Λίγο αργότερα, όταν εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί, καταγράφεται να απομακρύνεται τρέχοντας, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το βίντεο έχει καταγράψει αγροτική περιοχή πάνω από τον κεντρικό δρόμο στον Ασώματο, όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκεται το πιθανό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εμφανίζεται στο σημείο περίπου στις 13:00, λίγο πριν γίνουν ορατοί οι πρώτοι καπνοί.

Η Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν το βίντεο, συλλέγουν επιπλέον υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, με στόχο την ταυτοποίηση του άνδρα και τη χαρτογράφηση της διαδρομής του πριν και μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Φωτιά Ρέθυμνο: Στάχτη πάνω από 40.000 στρέμματα γης

Η πυρκαγιά στον Ασώματο εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα, ζημιές σε καλλιέργειες, περιουσίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο, ενώ επεκτάθηκε έως την περιοχή της Πρέβελης.

Σύμφωνα με το meteo, η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μελάμπες επηρέασε περίπου 40.050 στρέμματα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07/2026, ενώ η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται πως επηρέασε περίπου 7.600 στρέμματα.