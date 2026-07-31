Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη

Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 18:47 Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
31.07.26 , 18:35 Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
31.07.26 , 18:29 Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη
31.07.26 , 18:10 Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά
31.07.26 , 17:51 Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας
31.07.26 , 17:19 «Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
31.07.26 , 16:10 Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
31.07.26 , 16:00 «French Sunday»: Η wellness συνήθεια που αξίζει για αυτήν την Κυριακή
31.07.26 , 15:51 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Πήρε το «πράσινο φως» και κυκλοφορεί το Unforgiven
31.07.26 , 15:36 Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό
31.07.26 , 15:28 Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία
31.07.26 , 15:21 Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια
31.07.26 , 15:02 Νίκος Μουτσινάς: Το βιντεάκι... δώρο που έκανε στη Ζέτα Μακρυπούλια!
31.07.26 , 14:48 Αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα
31.07.26 , 14:30 Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά
Πολυχρονίδης: Με τη σύζυγό του «σε μία από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
Σύρος: Η τελευταία λέξη της 42χρονης πριν ξεψυχήσει
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (31/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική πυρκαγιά στην Κρήτη, που προκλήθηκε από κολώνες της ΔΕΗ.
  • Συνελήφθη διευθυντικό στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο φοινικόδασος της Πρέβελης, προκαλώντας σοβαρή οικολογική καταστροφή.
  • Δεκάδες τουρίστες και ντόπιοι εγκλωβίστηκαν στην παραλία, με τις Αρχές να οργανώνουν επιχείρηση διάσωσης.
  • Η περιοχή Natura υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, με καμένα δέντρα και μολυσμένα νερά.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την καταστροφική πυρκαγιά στην Κρήτη, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ήρωες πυροσβέστες και προκάλεσε ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στο Φοινικόδασος της Πρέβελης. Το Star εξασφάλισε και παρουσιάζει αποκλειστικά τις φωτογραφίες από το «σημείο μηδέν», τις κολώνες της ΔΕΗ από τις οποίες ξεπήδησαν οι μοιραίες σπίθες. Ήδη οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη υπευθύνου του ΔΕΔΔΗΕ.

Φωτιά Ρέθυμνο: «Τους τύφλωσε ο καπνός» - Τα τελευταία λεπτά των πυροσβεστών

Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη

Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη

Σύλληψη υπεύθυνου του ΔΕΔΔΗΕ για τη φονική πυρκαγιά στην Κρήτη

Στις παραπάνω φωτογραφίες φαίνεται το σημείο «μηδέν». Από αυτές τις κολώνες της ΔΕΗ ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης, που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών. Από αυτό το σημείο πήδηξαν οι πρώτες σπίθες, με αποτέλεσμα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να προχωρήσουν στη σύλληψη διευθυντικού στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ.

Πριν προλάβουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής να σβήσουν το πύρινο μέτωπο στην Κρύα Βρύση, χθες ξέσπασε μια δεύτερη μεγάλη φωτιά στην Πρέβελη. Η φωτιά κατέβηκε σαν πύρινος ποταμός το Κουρταλιώτικο φαράγγι, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της μέχρι να φτάσει στο Πρέβελη.

Ρέθυμνo: Πύρινη κόλαση με 2 νεκρούς - Ριπές ανέμων ως 10 μποφόρ

Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη

Μέσα σε μόλις μία ώρα, το καταπράσινο τοπίο μετατράπηκε σε κρανίου τόπο. Οι καμένοι κορμοί των φοινίκων δίπλα στο ποτάμι και τα ζώα που περιφέρονται χαμένα μέσα στις στάχτες αποτυπώνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

Η φωτιά που ξεκίνησε μέσα στο Κουρταλιώτικο φαράγγι έφτασε πολύ γρήγορα, λόγω των θυελλωδών ανέμων, έως το φοινικόδασος. Όλη η περιοχή που έχει καταγραφεί Natura καταστράφηκε. Ο αέρας που κατέβαινε από το φαράγγι έφτανε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Στην παραλία εγκλωβίστηκαν δεκάδες τουρίστες και ντόπιοι, με τις Αρχές και ιδιώτες να στήνουν γέφυρα σωτηρίας από τη θάλασσα.

Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη

Το φοινικόδασος είχε καεί ολοκληρωτικά και πριν από 16 χρόνια και είχε καταφέρει να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του. Σήμερα τα πάντα για άλλη μια φορά είναι μαύρα. Ακόμη και τα νερά του ποταμού μεταφέρουν την κάπνα μέσα από το Κουρταλιώτικο φαράγγι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΠΡΕΒΕΛΗ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ
 |
ΡΕΘΥΜΝΟ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στο Αίγιο: 112 Για Ετοιμότητα Σε Πανόραμα - Νεραντζιές
Ελλαδα
Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
φωτιά
Ελλαδα
Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
Φωτιά Στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Εκκενώνεται Το Δαφνί
Ελλαδα
Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά
πυρκαγιά Βοιωτία
Ελλαδα
Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας
Φωτιά Βοιωτία: Μάχη με τις φλόγες σε Ξηρονομή και Καλαμάκι
Ελλαδα
Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό
Φωτιά Αργολίδα: Απανωτά 112 - Κάηκαν Σπίτια Στα Φίχτια
Ελλαδα
Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια
Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
Ελλαδα
Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
Νέος Βουτζάς: Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου που καταπλακώθηκε από χώματα
Ελλαδα
Νέος Βουτζάς: Καταπλακώθηκε από χώματα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Ανεξέλεγκτη Η Φωτιά Στη Βοιωτία - Εκκενώθηκαν Χωριά
Ελλαδα
Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top