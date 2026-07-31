Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την καταστροφική πυρκαγιά στην Κρήτη, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ήρωες πυροσβέστες και προκάλεσε ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στο Φοινικόδασος της Πρέβελης. Το Star εξασφάλισε και παρουσιάζει αποκλειστικά τις φωτογραφίες από το «σημείο μηδέν», τις κολώνες της ΔΕΗ από τις οποίες ξεπήδησαν οι μοιραίες σπίθες. Ήδη οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη υπευθύνου του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύλληψη υπεύθυνου του ΔΕΔΔΗΕ για τη φονική πυρκαγιά στην Κρήτη

Στις παραπάνω φωτογραφίες φαίνεται το σημείο «μηδέν». Από αυτές τις κολώνες της ΔΕΗ ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης, που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών. Από αυτό το σημείο πήδηξαν οι πρώτες σπίθες, με αποτέλεσμα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να προχωρήσουν στη σύλληψη διευθυντικού στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ.

Πριν προλάβουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής να σβήσουν το πύρινο μέτωπο στην Κρύα Βρύση, χθες ξέσπασε μια δεύτερη μεγάλη φωτιά στην Πρέβελη. Η φωτιά κατέβηκε σαν πύρινος ποταμός το Κουρταλιώτικο φαράγγι, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της μέχρι να φτάσει στο Πρέβελη.

Μέσα σε μόλις μία ώρα, το καταπράσινο τοπίο μετατράπηκε σε κρανίου τόπο. Οι καμένοι κορμοί των φοινίκων δίπλα στο ποτάμι και τα ζώα που περιφέρονται χαμένα μέσα στις στάχτες αποτυπώνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

Η φωτιά που ξεκίνησε μέσα στο Κουρταλιώτικο φαράγγι έφτασε πολύ γρήγορα, λόγω των θυελλωδών ανέμων, έως το φοινικόδασος. Όλη η περιοχή που έχει καταγραφεί Natura καταστράφηκε. Ο αέρας που κατέβαινε από το φαράγγι έφτανε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Στην παραλία εγκλωβίστηκαν δεκάδες τουρίστες και ντόπιοι, με τις Αρχές και ιδιώτες να στήνουν γέφυρα σωτηρίας από τη θάλασσα.

Το φοινικόδασος είχε καεί ολοκληρωτικά και πριν από 16 χρόνια και είχε καταφέρει να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του. Σήμερα τα πάντα για άλλη μια φορά είναι μαύρα. Ακόμη και τα νερά του ποταμού μεταφέρουν την κάπνα μέσα από το Κουρταλιώτικο φαράγγι.