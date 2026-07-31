Τροπολογία Φλωρίδη: Στα 30 από 25 χρόνια ο χρόνος έκτισης ισοβίων

Μετά τις έντονες αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 20:26 Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
31.07.26 , 20:21 Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
31.07.26 , 20:10 Φωτιά Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση- 16 ασθενείς από το Δαφνί στο Αττικόν
31.07.26 , 19:40 Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς
31.07.26 , 19:30 Ηλικίες συνταξιοδότησης: Πόσα χρόνια θα εργάζονται οι Ευρωπαίοι
31.07.26 , 19:18 Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ: Μόνιμο το πρόγραμμα πανελλαδικά
31.07.26 , 19:11 BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ
31.07.26 , 19:02 Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
31.07.26 , 19:01 Τροπολογία Φλωρίδη: Στα 30 από 25 χρόνια ο χρόνος έκτισης ισοβίων
31.07.26 , 18:47 Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
31.07.26 , 18:35 Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
31.07.26 , 18:29 Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη
31.07.26 , 17:51 Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας
31.07.26 , 17:19 «Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
31.07.26 , 16:10 Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που ανεβάζει τα πραγματικά χρόνια έκτισης στα ισόβια σε 30 έτη από 25 που ισχύει.

Η νομοθετική πρωτοβουλία ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις που προκάλεσε η προσωρινή αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης πολυισοβίτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκισης τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της 17 Noέμβρη

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. ότου άρθρου 105Β του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και αυξάνεται από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα (30) έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης καταδικασθέντος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Την αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άρειος Πάγος

 Στόχος είναι η αναλογικότερη διαβάθμιση των  προϋποθέσεων της υπό όρο απόλυσης σε σχέση με τις περιπτώσεις έκτισης ποινών πολυετούς ή μίας ισόβιας κάθειρξης, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης απαξίας και των υπέρμετρα επιβλαβών κοινωνικών επιπτώσεων των εγκληματικών συμπεριφορών για τις οποίες έχουν επιβληθεί πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
 |
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 |
ΙΣΟΒΙΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άδωνις Γεωργιάδης γυαλιά με κάμερα
Πολιτικη
«Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
Ένταση Στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου
Πολιτικη
Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία: Τέλος Από Εκπρ.Τύπου Ο Αυγερινός
Πολιτικη
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Τέλος από εκπρόσωπος Τύπου ο Θανάσης Αυγερινός
Αλέξης Τσίπρας: Η Τούρτα - Έκπληξη Για Τα Γενέθλιά Του
Πολιτικη
Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα - έκπληξη από συνεργάτες του για τα γενέθλιά του
Οδύσσεια: Τα Συγχαρητήρια Μητσοτάκη Στον Νόλαν
Πολιτικη
Οδύσσεια: Η συνομιλία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πέρασε η πρόταση ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος
Πολιτικη
Αναθεώρηση Συντάγματος: Πέρασε η πρόταση της ΝΔ αλλά χωρίς συναίνεση
Γεωργιάδης Παγώνη Πατούλης
Πολιτικη
Η Παγώνη ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος στον ΠΙΣ με απόφαση Γεωργιάδη
Μητσοτάκης: Επιπλέον Μείωση 10 Λεπτά/ Λίτρο Στο Diesel
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο
Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν πυραύλους και drones από την Υεμένη
Πολιτικη
Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν πυραύλους και drones από την Υεμένη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top