Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Θα παραμείνει έγκλειστος για ακόμη έναν χρόνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.06.26 , 10:52 Κατερίνα Τσάβαλου για κακοποίηση: «Με κοίταζε με ένα στιλάκι ειρωνικό...»
16.06.26 , 10:49 Δροσάκη για ομόφυλα ζευγάρια: «Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική»
16.06.26 , 10:41 Renault Twingo E-Tech electric: Κινητή πλατφόρμα συλλογής δεδομένων
16.06.26 , 10:38 Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
16.06.26 , 10:29 Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
16.06.26 , 10:14 Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού
16.06.26 , 10:09 Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές
16.06.26 , 09:58 Ραμόνα Βλαντή: «Ο κόσμος με αγαπάει και με θέλει στην τηλεόραση»
16.06.26 , 09:43 Τίνα Μεσσαροπούλου: Το παρασκήνιο για την... κόντρα Λιάγκα - Αρναούτογλου
16.06.26 , 09:37 Ιορδανίδης: Το άγνωστο περισταστικό με τη Θάλεια Ματίκα - «Τρελάθηκα»
16.06.26 , 09:26 Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας
16.06.26 , 09:16 BMW M Concept Neue Klasse: Η παγκόσμια πρεμιέρα
16.06.26 , 09:03 Βασίλης Καΐλας: Δείτε πώς είναι σήμερα ο «λουστράκος» τoυ ελληνικού σινεμά
16.06.26 , 08:58 Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση στα Επείγοντα
16.06.26 , 08:51 Καιρός: Καλοκαίρι με θερμοκρασίες έως και 35◦C – Πού θα βρέξει
MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Δράμα: Η προφητική ανάρτηση της αστυνομικού 12 μέρες πριν δολοφονηθεί
Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος / Βίντεο Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου.
  • Η αναίρεση του εισαγγελέα ακύρωσε την αποφυλάκισή του που είχε γίνει τον Μάιο.
  • Δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για υφ' όρον απόλυση ισοβιτών, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια κράτησης.
  • Θα παραμείνει έγκλειστος για περίπου έναν χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 25 χρόνια.
  • Έχει καταδικαστεί σε πολλαπλά ισόβια ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης '17 Νοέμβρη'.

Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού. 

Ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος - Ανέτρεψε την αποφυλάκισή του ο Άρειος Πάγος

Ο καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» είχε αφεθεί ελεύθερος στις 21 Μαΐου. Ωστόσο, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση ισοβιτών.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της 17 Noέμβρη 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όσοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη μπορούν να ζητήσουν αποφυλάκιση όταν έχουν εκτίσει 25 έτη κράτησης. Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου κρίθηκε ότι δεν είχε συμπληρωθεί το απαιτούμενο χρονικό όριο. 

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αναχώρησε από το σπίτι του στον Βύρωνα, επιβιβάστηκε σε ταξί υπό αστυνομική συνοδεία και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Στη συνέχεια, έπειτα από συνεννόηση του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ακολούθως στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Επιστρέφει στη Φυλακή Κορυδαλλού

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστος για περίπου έναν ακόμη χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν τα 25 χρόνια πραγματικής κράτησης που απαιτεί ο νόμος. 

Τότε θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει νέο αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο θα εξεταστεί εκ νέου από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε πολλαπλά ισόβια ως ηθικός αυτουργός και ηγετικό στέλεχος της «17 Νοέμβρη», οργάνωσης που συνδέθηκε με σειρά δολοφονικών επιθέσεων στην Ελλάδα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
 |
17 ΝΟΕΜΒΡΗ
 |
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top