Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού.

Ο καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» είχε αφεθεί ελεύθερος στις 21 Μαΐου. Ωστόσο, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση ισοβιτών.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όσοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη μπορούν να ζητήσουν αποφυλάκιση όταν έχουν εκτίσει 25 έτη κράτησης. Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου κρίθηκε ότι δεν είχε συμπληρωθεί το απαιτούμενο χρονικό όριο.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αναχώρησε από το σπίτι του στον Βύρωνα, επιβιβάστηκε σε ταξί υπό αστυνομική συνοδεία και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Στη συνέχεια, έπειτα από συνεννόηση του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ακολούθως στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστος για περίπου έναν ακόμη χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν τα 25 χρόνια πραγματικής κράτησης που απαιτεί ο νόμος.

Τότε θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει νέο αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο θα εξεταστεί εκ νέου από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε πολλαπλά ισόβια ως ηθικός αυτουργός και ηγετικό στέλεχος της «17 Νοέμβρη», οργάνωσης που συνδέθηκε με σειρά δολοφονικών επιθέσεων στην Ελλάδα.