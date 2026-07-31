Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Πήρε το «πράσινο φως» και κυκλοφορεί το Unforgiven

Έκλεψε τις καρδιές των fans των Metallica με τη διασκευή της

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Ακούστε την Πηνελόπη Αναστασοπούλου να ερμηνεύει το The Unforgiven

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κυκλοφόρησε τη διασκευή του The Unforgiven II, μετά την επιτυχία της στον διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica.
  • Η συμμετοχή της αναδείχθηκε με τον χαρακτηρισμό «Honorable Mention» από τους Metallica, αυξάνοντας την προβολή της.
  • Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και είναι η πρώτη επίσημη κυκλοφορία της με τη Minos EMI.
  • Η διασκευή διατηρεί τον σεβασμό προς το πρωτότυπο και ενσωματώνει την καλλιτεχνική της ταυτότητα.
  • Η ανταπόκριση ήταν έντονη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την εκτέλεσή της.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία της δικής της διασκευής του The Unforgiven II, αφού η συμμετοχή της στον παγκόσμιο fan cover διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες

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Το τραγούδι είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της με τη Minos EMI.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Πήρε το «πράσινο φως» και κυκλοφορεί το Unforgiven

Η κυκλοφορία έρχεται μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η παρουσία της στον διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε από τους ίδιους τους Metallica με αφορμή το ReLoad (Remastered). Η ερμηνεία της βρέθηκε στις κορυφαίες επιλογές του project, με το θρυλικό συγκρότημα να την αναδεικνύει μέσα από τα επίσημα social media του.

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Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον... μεταλά σύζυγό της Φώτη Μπερνάντο /Φωτογραφία Instagram

Η διάκριση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου από τους Metallica

Η συμμετοχή της Πηνελόπης Αναστασοπούλου τιμήθηκε με τον χαρακτηρισμό «Honorable Mention», μια αναγνώριση που την κατέταξε ανάμεσα στις δημιουργίες που οι Metallica επέλεξαν να ξεχωρίσουν δημόσια. Η διάκριση αυτή έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στη διασκευή της και ενίσχυσε το ενδιαφέρον γύρω από την προσέγγισή της στο εμβληματικό τραγούδι. 

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Η ανταπόκριση ήταν έντονη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μετά την προβολή που πήρε η συμμετοχή της στα Μedia και στα κοινωνικά δίκτυα. Η νέα κυκλοφορία δίνει πλέον τη δυνατότητα στο κοινό να ακούσει ολόκληρη την εκτέλεσή της και όχι μόνο το απόσπασμα που είχε συνδεθεί με τον διαγωνισμό.

Το The Unforgiven II κι η επίσημη κυκλοφορία με τη Minos EMI

Με αυτή την κίνηση, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου περνά από τη διαδικτυακή διάκριση σε μια δισκογραφική παρουσία. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο release της σε αυτή τη συνεργασία, με αφετηρία ένα τραγούδι που ανήκει στα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των Metallica.

Η διασκευή της βασίζεται στον σεβασμό προς το πρωτότυπο έργο του συγκροτήματος, διατηρώντας παράλληλα τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Αυτό είναι και το στοιχείο που ανέδειξε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και οδήγησε στην αναγνώριση από το ίδιο το συγκρότημα.

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