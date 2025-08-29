Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ακούω τη φωνή της γιαγιάς μου μέσα απ’ τον αέρα»

Στην Κρήτη πήγε για διακοπές με την οικογένειά της η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η ηθοποιός μοιράστηκε σχετικές φωτογραφίες στο instagram περιγράφοντας μερικές από τις αναμνήσεις από τον τόπο της.

«Όταν είμαι στην Κρήτη ανοίγει η καρδιά μου…Ακούω τη φωνή της γιαγιάς μου μέσα απ’ τον αέρα και βλέπω τη μορφή της μέσα απ’ τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Ο τόπος από μόνος του δεν είναι τίποτα χωρίς τους ανθρώπους του. Και κάθε φορά που έρχομαι μένω στο ίδιο μέρος γιατί με κάνουν να νιώθω ότι είναι το σπίτι που δεν έχω πια εδώ. Και είμαι τόσο ευγνώμων που φέτος έφερα τα παιδιά μου στο «σπίτι» μου…» έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο απολαμβάνουν τις διακοπές τους μαζί με τις δυο τους κόρες, Λυδία και Ηλέκτρα.

Το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε την 12η επέτειο της κοινής του ζωής.

«12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα… 12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο. Μαζί. Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια. Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης. Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι», είχε γράψει η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε προηγούμενη ανάρτησή της για την επέτειο της κοινής τους ζωής.