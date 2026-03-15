Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος.

Χριστιανός μάρτυρας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 15 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγάπιος.

Ο Αγάπιος καταγόταν από τη Γάζα και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην Καισάρεια της Παλαιστίνης, μαζί με τους Αλέξανδρο και Αλέξανδρο, Ρωμύλο, Πλησίο, Τιμόλαο, Διονύσιο και Διονύσιο, με τους οποίους συνεορτάζεται.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αγάπιος

Αγάπη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:36 και θα δύσει στις 18:32. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 56 λεπτά.

Σελήνη 25.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του ΟΗΕ, σε ανάμνηση μιας ομιλίας του αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, που έθεσε τις βάσεις του καταναλωτικού κινήματος.

Στις 15 Μαρτίου του 1962 ο Τζον Κένεντι, σε μία μνημειώδη ομιλία του στο Κογκρέσο, σκιαγράφησε τα τέσσερα βασικά καταναλωτικά δικαιώματα: Ικανοποίηση των βασικών αναγκών, ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή.

Είπε, μεταξύ άλλων: « Καταναλωτές είμαστε όλοι! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Ο καταναλωτής είναι η μόνη σημαίνουσα οικονομική μονάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται.»