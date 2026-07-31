Η Φαίη Σκορδά απηύθυνε δημόσια έκκληση για στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με φόντο τις αυξημένες ανάγκες σε αίμα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Η παρουσιάστρια, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Πάφο της Κύπρου, μετέφερε ότι η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη για τη χώρα και ζήτησε από όσους μπορούν να προσφέρουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους πριν αναχωρήσουν για διακοπές.

Η παρέμβασή της είχε σαφή κοινωνικό χαρακτήρα και βασίστηκε, όπως ανέφερε, σε επικοινωνία που είχε λίγο νωρίτερα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Στο μήνυμά της υπογράμμισε ότι η αιμοδοσία μπορεί να στηρίξει ασθενείς που περιμένουν στα νοσοκομεία και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επόμενων εβδομάδων.

Το μήνυμα της Φαίης Σκορδά

«Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια και έτυχε να μιλήσω πριν από λίγη ώρα με τους ανθρώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και συζητούσαμε ότι αυτή η περίοδος τώρα που έρχεται για τη χώρα μας είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα».

Στο ίδιο μήνυμα προχώρησε και σε σαφές κάλεσμα προς τις ηλικίες που μπορούν να δώσουν αίμα, συνδέοντας την προσφορά με την ανάγκη στήριξης των νοσοκομείων κατά τη θερινή περίοδο. «Αν είστε από 18 μέχρι 65 ετών, να αφιερώσετε πριν φύγετε για διακοπές 10 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους που μας περιμένουν στα νοσοκομεία. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή», την ακούμε να λέει στο βίντεο.

Η τηλεοπτική της στέγη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Όλα δείχνουν πως η Φαίη ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΑΝΤ1, το κανάλι με το οποίο ταυτίστηκε για σχεδόν μία δεκαετία και στο οποίο σημείωσε τηλεοπτικές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την πρώτη κιόλας στιγμή που ολοκληρώθηκε η συνεργασία της παρουσιάστριας με το Mega, υπήρξε προσέγγιση από τον ΑΝΤ1. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Θυμίζουμε ότι η Φαίη Σκορδά αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 τον Ιούνιο του 2022, έπειτα από εννέα επιτυχημένα χρόνια. Τότε, το κανάλι είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία την ευχαριστούσε για τη σημαντική προσφορά της, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για μια μελλοντική συνεργασία.