Η Φαίη Σκορδά ήταν μία από τις λαμπερές παρουσίες στον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό της Αθηνά Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά events του φετινού καλοκαιριού.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί για να μοιραστεί τη χαρά του αγαπημένου της ζευγαριού και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τις στιγμές που έζησε στο πλευρό των νεόνυμφων.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών, η κάμερα του Happy Day τη συνάντησε και η ίδια έστειλε τις πιο θερμές ευχές της στο ζευγάρι.

«Να ζήσουν, τους εύχομαι», είπε αρχικά με χαμόγελο, σχολιάζοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια του γαμήλιου τριημέρου.

Η ερώτηση για τον δικό της γάμο και η απάντηση που συζητήθηκε

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν η προσωπική ερώτηση που δέχθηκε από τους δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε «Πότε με το καλό και τα δικά σας;», η Φαίη Σκορδά δεν απέφυγε την απάντηση.

Με χαμόγελο και χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, αρκέστηκε να πει: «Σε λίγο».

Η λιτή αλλά αινιγματική αυτή ατάκα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέα σενάρια γύρω από την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την ιδιωτική της ζωή, ωστόσο η συγκεκριμένη απάντηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο, ευτυχισμένο κεφάλαιο.

Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, η Φαίη Σκορδά διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνει στιγμές με τους αγαπημένους της ανθρώπους, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσία της στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, σε ένα σκηνικό γεμάτο καλοκαιρινή αύρα, ρομαντισμό και λάμψη, δεν πέρασε απαρατήρητη. Όμως, ήταν η αυθόρμητη απάντησή της για τον δικό της γάμο που έκλεψε τελικά την παράσταση και έκανε τους πάντες να αναρωτιούνται αν η παρουσιάστρια ετοιμάζεται σύντομα να φορέσει ξανά νυφικό.