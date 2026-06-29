Η Φαίη Σκορδά κι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έφυγαν μαζί από το στούντιο μετά το τέλος του Buongiorno /Φωτογραφίες NDP

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από την Πάρο, όπου βρέθηκε το τριήμερο για την τελετή ανταλλαγής όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, έχοντας μαζί της τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η κοινή τους φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα, στην πρώτη δημόσια κοινή ανάρτησή τους στα social media.

Η ανάρτηση από την Πάρο

Το απόγευμα της Κυριακής η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι και τη γιορτή του ζευγαριού. Στη λεζάντα έγραψε: «Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, όρκους αιώνιας πίστης, φίλους, ωραίες συναντήσεις και λίγες νότες ξενοιασιάς…Η ζωή είναι στιγμές!».

Η ανάρτηση της Φαίης Σκορδά

Στιγμές με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης εμφανίζονται αγκαλιασμένοι στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια από την Πάρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι διατηρεί διακριτική στάση στην προσωπική του ζωή, ενώ αυτή η ανάρτηση σηματοδοτεί την πρώτη κοινή τους δημοσίευση.

Οι αναφορές στο Buongiorno

Το προηγούμενο διάστημα, κοινή φωτογραφία της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη είχε βρεθεί στο εξώφυλλο του περιοδικού Hello!. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno η Φαίη Σκορδά είπε: «Εντάξει, φαγωθήκατε... οικογενειακή απόδραση ήταν. Μα πόσο ερωτική;». Στη συνέχεια ανέφερε: «Πες και τα άλλα θέματα που είναι ωραία. Έχει και τον γάμο της Δανάης».

Στον ίδιο τηλεοπτικό διάλογο, η Νάνσυ Νικολαΐδου είπε: «Παιδιά εγώ λέω ότι διαβάζω. Έτσι έγραψαν», η Κατερίνα Ζαρίφη σχολίασε: «Το mood μας είναι ερωτική απόδραση στο Μόντε Κάρλο. Τι γίνεται;», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Μα τι είναι αυτά; Μας κρεμάνε στα μανταλάκια; Είναι δυνατόν» και η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Εγώ με όλη την καλή διάθεση ξεκίνησα σήμερα να σας μιλήσω για καλοκαίρι, να σκεφτούμε διακοπές, τη θάλασσα, το λαγοκέφαλο... Πάμε σε διαφημίσεις. Ας αφήσουμε τις διακοπές, θα έρθουν με το καλό».