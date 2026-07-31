Όταν είσαι παιδί διασήμων γονιών και ειδικά στο Χόλιγουντ για κάποιους μπορεί να είναι μία «πύλη» προς τη δημοσιότητα και την επιτυχία, για κάποιους άλλους ένα «βάρος» που θα ήθελαν να αποχωριστούν.

Ας δούμε κάποιες περιπτώσεις παιδιών επώνυμων καλλιτεχνών με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, τα οποία επέλεξαν είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, να απαρνηθούν τα διάσημα επίθετά τους, αποφασίζοντας να χαράξουν τη δική τους πορεία.

Η μεγαλύτερη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα και της Μισέλ Ομπάμα, Μάλια, η οποία γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1998, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ μετά την αποφοίτησή της, το 2021, αποφάσισε να ασχοληθεί με το χώρο του κινηματογράφου.

Η Μάλια Ομπάμα (αριστερά) και η αδελφή της Σάσα / Φωτογραφία: AP images

Η Μάλια Ομπάμα εργάστηκε σε γνωστές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ συμμετείχε ως σεναριογράφος στη σειρά «Swarm» του Ντόναλντ Γκλόβερ για την Amazon. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της πραγματοποιήθηκε το 2024, όπου συμμετείχε στο Φεστιβάλ Sundance με τη μικρού μήκους ταινία «The Heart». Στους τίτλους της παραγωγής επέλεξε να εμφανίζεται ως «Malia Ann» (Μάλια-Αν), χρησιμοποιώντας το μεσαίο της όνομα αντί για το επώνυμο «Ομπάμα». Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά είχε αμφισβητήσει την επιλογή της Μάλια, παρόλα αυτά αποκάλυψε ότι αποφάσισε να σεβαστεί την επιθυμία της κόρης του να αξιολογείται αποκλειστικά για τη δουλειά της.

Σάιλο, Ζαχάρα, Νοξ και Μάντοξ Πιτ

Τέσσερα από τα έξι παιδιά του σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί, αποφάσισαν να αλλάξουν το επίθετο Πιτ για προσωπικούς λόγους. Συγκεκριμένα, η Σάιλο το έκανε μόλις έγινε 18 ετών, υποβάλοντας αίτηση με σκοπό να αφαιρεθεί το όνομα Πιτ από τα επίσημα έγγραφα.

Η Ζαχάρα (αριστερά) και η Σάιλο, με τη μητέρα τους Αντζελίνα Τζολί

Επιπρόσθετα, το 2023 η Ζαχάρα αυτοσυστήθηκε ως «Zahara Marley Jolie» σε βίντεο για την ένταξή της στην αδελφότητα ΑΚΑ στο κολέγιο του Spelman. Έκανε το ίδιο και στην αποφοίτησή της τον Μάιο του 2026.

Αλλά και ο Μάντοξ έχει ακολουθήσει την ίδια «οδό», αφού το 2025 καταγράφηκε ως Μάντοξ Τζολί στην ταινία «Couture» με πρωταγωνίστρια τη μητέρα του, όπου εκείνος εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη.

Τέλος ο Νοξ, γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, αφαίρεσε το επίθετο «Πιτ» και χρησιμοποιεί μόνο το «Τζολί», ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων αδελφών του. Ο 17χρονος εμφανίστηκε ως «Νοξ Τζολί» στο απολυτήριο του λυκείου του.

Σούρι Νοέλ

Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς αποφάσισε να χρησιμοποιεί το όνομα Σούρι Νοέλ, αφήνοντας στην άκρη το επώνυμο του διάσημου πατέρα της.

Το «Noelle» (Νοέλ) προέρχεται από το μεσαίο όνομα της μητέρας της και η επιλογή αυτή θεωρήθηκε ένας τρόπος να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα. Όπως ανέφερε πηγή από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον: «Η Κέιτι δεν εξεπλάγη από την απόφαση της Σούρι να αφαιρέσει και νομικά το “Κρουζ” από το επώνυμό της. Πάντα ήταν ανεξάρτητη και σίγουρη όταν έπαιρνε τις αποφάσεις της», ενώ η μητέρα της στηρίζει απόλυτα την απόφασή της. «Η αλλαγή του επωνύμου δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης, αλλά μιας διαδικασίας που εξελίχθηκε σταδιακά, με την Κέιτι Χολμς να σέβεται πλήρως την επιλογή της κόρης της», συνέχισε λέγοντας η ίδια πηγή.

Μάικλ Νίσον

Ο 31χρονος γιος του Λίαμ Νίσον, Μάικλ, κυκλοφορεί πλέον με το όνομα Μάικλ Ρίτσαρντσον. Ο ίδιος αποφάσισε να πάρει το όνομα της μητέρας του, της επίσης διάσημης Νατάσας Ρίτσαρντσον, η οποία σκοτώθηκε σε ατύχημα κάνοντας σκι το 2009. Η απόφαση αυτή ήρθε θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρα του.

Όπως είχε αναφέρει το 2020 ο πασίγνωστος ηθοποιός Λίαμ Νίσον, για την απόφαση του γιου του: «Νομίζω ότι έκανε το σωστό. Η οικογένεια της Νατάσα, η μητέρα και οι αδελφές της συγκινήθηκαν πάρα πολύ».

Μάμι Γκάμερ

Η κόρη της Μέριλ Στριπ, είχε εμφανιστεί με τη μαμά της «Heartburn», το 1986, με τη Στριπ τότε θέλοντας να προστατεύσει την ταυτότητά της να αλλάζει το όνομα της κόρης της σε Νάταλι Στερν.

Η Μάμι, όμως μεγαλώοντας αποφάσισε να «ξαναπάρει πίσω» το όνομά της. Επιπρόσθετα, η νεότερη κόρη της Μέριλ Στριπ, η επίσης ηθοποιός Λουίζα Γιάκομπσον, επίσης δε χρησιμοποιεί το πατρώνυμό της, αλλά αυτό έγινε καθαρά λόγω περιορισμών του SAG και όχι για προσωπικούς λόγους.