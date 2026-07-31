Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας της Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν άμεσα, με κατεύθυνση προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό και έχει καεί ένα παλιό σπίτι, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Φωτιά και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Επίσης πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

