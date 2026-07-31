Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο νότιο Ρέθυμνο. Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς σε σχέση με τις χθεσινές απογευματινές ώρες, ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Παράλληλα συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργείας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και της Αγίας Παρασκευής, όπου επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, ενισχύσεις από την Αθήνα αναμένονται να αντικαταστήσουν το προσωπικό που επιχειρεί αδιάκοπα επί πολλές ώρες. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η ιστορική Μονή Πρέβελη δεν κινδύνευσε, ενώ περιορισμένες ζημιές καταγράφηκαν στο φοινικόδασος της περιοχής.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου

Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Καθημερίνη, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν βρέθηκε.

Φωτιά Ρέθυμνο: Επιχείρηση διάσωσης στην Πρέβελη και συνεχείς εκκενώσεις μέσω 112

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιχείρηση απεγκλωβισμού 59 πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού και ιδιωτικών μέσων, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που έφταναν τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 εστάλησαν σε κατοίκους και επισκέπτες, καλώντας τους να απομακρυνθούν προληπτικά από τις περιοχές Αμμούδι, Δαμνώνι, Λευκόγια, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού.

Πάνω από 270 πυροσβέστες στην Κρήτη – Τεράστιες οι καταστροφές

Στην Κρήτη επιχειρούν συνολικά περισσότεροι από 270 πυροσβέστες, με τον κύριο όγκο των δυνάμεων να βρίσκεται στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν επίσης ομάδες της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, ενώ υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, βάσει των αναλύσεων του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάνουν λόγο για περίπου 45.000 καμένα στρέμματα από τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι εκτάσεις που επλήγησαν από τη νέα φωτιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων της Πυροσβεστικής και του ειδικού κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση.

Φωτιά στην Πάρο: Παραμένουν οι αναζωπυρώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει και η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Πάρο, όπου οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται μεταξύ Καμαρίου, Αγκαιριάς και Άσπρου Χωριού, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις μέσα στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Στο νησί επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πολύτιμη είναι η συμβολή των εθελοντών, του Δήμου Πάρου, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε και ο απεγκλωβισμός μοναχών από τη Μονή Αγίων Θεοδώρων.

Βελτιωμένη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο

Καλύτερη παρουσιάζεται πλέον η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, χωρίς όμως οι Αρχές να εφησυχάζουν.

Στην Άνδρο, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης. Στο νησί παραμένουν σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα.

Αντίστοιχα, στην Κάλυμνο συνεχίζουν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι οχήματα. Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για την Αττική, την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τον Έβρο, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημαίνοντας ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση ακόμη και της μικρότερης εστίας φωτιάς.