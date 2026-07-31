Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, διανύουν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, αφού πριν από λίγους μήνες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο χθες, 30 Ιουλίου ξεκίνησε το ταξίδι του μέλιτος, ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της Αθηνάς Οικονομάκου, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι μέσα από το αεροπλάνο.

Η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα την ημέρα του γάμου τους / Φωτογραφία Instagram

Την ώρα της πτήσης, λοιπόν, βλέπουμε τη γνωστή ηθοποιό να απαντά στην κλασική ερώτηση του συντρόφου της: «Τι έχεις;», με εκείνη να λέει με τη σειρά της: «Τίποτα», σατιρίζοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστό στερεοτυπικό αστείο που κυκλοφορεί για τα ζευγάρια.

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει μπει μέσα στο ρόλο της, κοιτώντας μπροστά και αποφεύγοντας να στρέψει το βλέμμα στο σύντροφό της, ενώ όταν η κάμερα του κινητού δείχνει την οθόνη παρακολούθησης της πτήσης, βλέπουμε ότι εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο βρίσκεται πάνω από το χωριό «Tiputa» (Τιπούτα), της Γαλλικής Πολυνησίας.

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε το ζευγάρι καθοδόν για το μήνα του μέλιτος:

Ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος γιόρτασε χθες τα 40ά γενέθλιά του, στον... αέρα καθοδόν για το ταξίδι τους μέλιτος με την εκλεκτή της καρδιάς του Αθηνά Οικονομάκου, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, γράφοντας ότι: «Αυτό το παιδί ποτέ δεν φανταζόταν όλα αυτά που θα ζούσε στη ζωή του… Τι ωραία που είναι η ζωή μέχρι σήμερα!», ενώ έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας τις δικές του ευχές στον μικρό του εαυτό: «Χαρούμενα 40, μικρέ B!».

Ενώ η Αθηνά Οικονομάκου, του ευχήθηκε φυσικά μέσα στο αεροπλάνο, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τον καλό της και γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για τον μήνα του μέλιτος. Κάποιες φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις άρχισε. ❤️».

Το ζευγάρι ανυπομονεί να φτάσει στον προορισμό του και να περάσει μοναδικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους.