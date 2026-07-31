Οικονομάκου- Τσερέλα: «Τι έχεις; Tiputa» -Το χιουμοριστικό βίντεο εν πτήσει

Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι σε μήνα του μέλιτος

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δείτε το βίντεο της Αθηνάς Οικονομάκου που πόσταρε ο Μπρούνο Τσερέλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησαν το μήνα του μέλιτος τους στις 30 Ιουλίου, ημέρα των 40ών γενεθλίων του Τσερέλα.
  • Δημοσίευσαν χιουμοριστικό βίντεο από την πτήση, όπου η Οικονομάκου σατιρίζει την ερώτηση "Τι έχεις;".
  • Το αεροπλάνο βρισκόταν πάνω από το χωριό Tiputa στην Γαλλική Πολυνησία κατά τη διάρκεια του βίντεο.
  • Ο Τσερέλα ανάρτησε φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη ζωή του.
  • Η Οικονομάκου του ευχήθηκε με μια φωτογραφία και ένα μικρό κέικ κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, διανύουν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, αφού πριν από λίγους μήνες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο χθες, 30 Ιουλίου ξεκίνησε το ταξίδι του μέλιτος, ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της Αθηνάς Οικονομάκου, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι μέσα από το αεροπλάνο.

Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!

Η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα την ημέρα του γάμου τους / Φωτογραφία Instagram

Η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα την ημέρα του γάμου τους / Φωτογραφία Instagram

Την ώρα της πτήσης, λοιπόν, βλέπουμε τη γνωστή ηθοποιό να απαντά στην κλασική ερώτηση του συντρόφου της: «Τι έχεις;», με εκείνη να λέει με τη σειρά της: «Τίποτα», σατιρίζοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστό στερεοτυπικό αστείο που κυκλοφορεί για τα ζευγάρια.

Οικονομάκου-Τσερέλα: Χέρι- χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει μπει μέσα στο ρόλο της, κοιτώντας μπροστά και αποφεύγοντας να στρέψει το βλέμμα στο σύντροφό της, ενώ όταν η κάμερα του κινητού δείχνει την οθόνη παρακολούθησης της πτήσης, βλέπουμε ότι εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο βρίσκεται πάνω από το χωριό «Tiputa» (Τιπούτα), της Γαλλικής Πολυνησίας. 

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε το ζευγάρι καθοδόν για το μήνα του μέλιτος:

 

@athinao1konomakou

Τι έχεις;;; Tiputa 😅

♬ πρωτότυπος ήχος - Athina Oikonomakou

 

Ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος γιόρτασε χθες τα 40ά γενέθλιά του, στον... αέρα καθοδόν για το ταξίδι τους μέλιτος με την εκλεκτή της καρδιάς του Αθηνά Οικονομάκου, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, γράφοντας ότι: «Αυτό το παιδί ποτέ δεν φανταζόταν όλα αυτά που θα ζούσε στη ζωή του… Τι ωραία που είναι η ζωή μέχρι σήμερα!», ενώ έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας τις δικές του ευχές στον μικρό του εαυτό: «Χαρούμενα 40, μικρέ B!».

Ενώ η Αθηνά Οικονομάκου, του ευχήθηκε φυσικά μέσα στο αεροπλάνο, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τον καλό της και γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για τον μήνα του μέλιτος. Κάποιες φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις άρχισε. ❤️».

Το ζευγάρι ανυπομονεί να φτάσει στον προορισμό του και να περάσει μοναδικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους. 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΛΙΤΟΣ
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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