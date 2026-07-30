Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Σταύρος στο Instagram

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος κάνει τα πρώτα του βήματα δύο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του λόγω σοβαρού τραυματισμού στο Survivor.
  • Ο τραυματισμός προήλθε από χτύπημα ταχύπλοου σκάφους κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου.
  • Ακολούθησαν πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, με επιπλοκές και αφόρητο πόνο.
  • Δηλώνει αισιόδοξος και πιο δυνατός, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας στους ακολούθους του στα social media.
  • Η ιστορία του τονίζει τη δύναμη και την επιμονή του να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Τα πρώτα του βήματα, κάνει ο Σταύρος Φλώρος, δύο μήνες μετά τον σοβαρό του τραυματισμό στο Survivor που οδήγησε τους γιατρούς να του ακρωτηριάσουν το πόδι. 

Σταύρος Φλώρος: Η σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο

O Σταύρος Φλώρος κάνει τα πρώτα βήματα με ΠΙ

O Σταύρος Φλώρος κάνει τα πρώτα βήματα με ΠΙ

Ο παίκτης ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το ριάλιτι επιβίωσης, σηκώθηκε από το αμαξίδιό του και περπάτησε με τη βοήθεια ενός ΠΙ συγκινώντας τους followers του στα social media.

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

«Συνέχισε την πρόοδο»  έγραψε στη λεζάντα στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους περνάνε τα ίδια είτε οι ίδιοι είτε δικοί τους άνθρωποι. 

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

Ο Σταύρος Φλώρος πριν από δύο μήνες έπαθε ένα ατύχημα που έμελλε να του αλλάξει ολόκληρη τη ζωή: Την ώρα που έκανε  ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, ένα διερχόμενο ταχύπλοο σκάφος τον χτύπησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. 

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμόΣταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

Οι γιατροί πήραν τη μεγάλη απόφαση να του ακρωτηριάσουν το πόδι και μετά ακολούθησαν πολλά χειρουργεία. Σε ένα από αυτά μάλιστα, όπως ο ίδιος, είχε αποκαλύψει και τότε στους διαδικτυακούς του φίλους, είχε και επιπλοκές. Παρουσίασε αιμορραγία η οποία πίεζε τα νεύρα του ποδιού του.

 

«Προκλήθηκε μια αιμορραγία, η οποία πίεζε αρκετά τα νεύρα του ποδιού και δημιουργούσε αφόρητο πόνο. Η κατάσταση αυτή κράτησε 3-4 μέρες, μέχρι που επενέβησαν ξανά οι γιατροί με νέα επέμβαση για να σταματήσουν τον πόνο. Πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και μπορώ να κοιμηθώ με λιγότερο πόνο» είχε γράψει χαρακτηριστικά στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σταύρος Φλώρος.

 


Ο Σταύρος Φλώρος είχε δείξει σθένος και δύναμη ψυχής από τις πρώτες κιόλας μέρες του σοβαρού ατυχήματος. Είχε δηλώσει τυχερός που δεν έχασε τη ζωή του γι' αυτό και δεν ήθελε να αφήσει μια δύσκολη στιγμή να την καθορίσει. 

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.
Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.
Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!»  είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Instagram.

 

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