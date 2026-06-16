Σταύρος Φλώρος: Η σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο

Ο πρώην παίκτης του Survivor πέρασε τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής του

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Τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής του πέρασε, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους στα social media, ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος πριν από λίγο καιρό,  ενεπλάκη σε ατύχημα με τουριστικό σκάφος και έχασε το πόδι του.


Χάρης Γιακουμάτος: Σχολίασε Το Ατύχημα Του Σταύρου Φλώρου - Video

 

 

Ο πρώην παίκτης του Survivor, εξομολογήθηκε πως έκανε ένα σοβαρό χειρουργείο στο πόδι το οποίο είχε μία σοβαρή επιπλοκή: ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης είχε μια εσωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κάνει και δεύτερο χειρουργείο. 

«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα πως το θέμα θα είχε ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο” ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε και πρόσθεσε:

“Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολος και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί μου είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι»
 

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