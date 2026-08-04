Τζένιφερ Λόπεζ: Ταξίδι με τα δίδυμα παιδιά της στην Ιταλία

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές τους

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Επιμέλεια STAR.GR
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H Τζένιφερ Λόπεζ πριν από λίγο καιρό γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της μέσα σε μπανιέρα/ Bίντεο από MEGA

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 Στιγμές χαλάρωσης στην Ιταλία με τα δίδυμα παιδιά της, Max και Oskar, περνά η Jennifer Lopez.

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H τραγουδίστρια, της οποίας τις επιτυχίες “On the Floor”, “Ain't Your Mama”, “I'm Real”, “Love Don't Cost a Thing”, όλοι έχουμε τραγουδήσει, προσπαθεί να χαρεί λίγο παραπάνω τα παιδιά της καθώς τον Σεπτέμβριο θα φύγουν για σπουδές. 

 

 


Οι τρεις τους επισκέφθηκαν τη Ρώμη, το Μιλάνο και τη Βενετία, με την τραγουδίστρια να δίνει μία γεύση για το πώς πέρασαν στους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας φωτογραφίες. 

Τζένιφερ Λόπεζ: Ταξίδι με τα δίδυμα παιδιά της στην Ιταλία


Η οικογένεια εκτός από τα εστιατόρια της Ρώμης πήγε και επισκέφθηκε και αξιοθέατα όπως το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο που κατασκευάστηκε ποτέ και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία παγκοσμίως.

Τζένιφερ Λόπεζ: Ταξίδι με τα δίδυμα παιδιά της στην Ιταλία


Η τραγουδίστρια έδωσε και τίτλο σε αυτό τους το ταξίδι γράφοντας στη λεζάντα πως είναι «Road tripping with my coconuts before they head off to college» δηλαδή «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο».

Τζένιφερ Λόπεζ: Ταξίδι με τα δίδυμα παιδιά της στην Ιταλία


Η τραγουδίστρια συχνά αποκαλεί τα παιδιά της με το χαϊδευτικό “coconuts”. Αυτό το εμπνεύστηκε όταν Μax και Oscar ήταν ακόμα μωρά και τα μαλλιά τους θύμιζαν εξωτερικό καρύδας. 

Τζένιφερ Λόπεζ: Ταξίδι με τα δίδυμα παιδιά της στην Ιταλία
Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τα παιδιά της! Συχνά τη συνοδεύουν σε πρεμιέρες ταινιών και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως στην προβολή της ταινίας της Kiss of the Spider Woman. Η τραγουδίστρια είναι μία μαμά που θέλει να περνάει ποιοτικό χρόνο με τα δίδυμα παιδιά της και να δίνει το παρών σε κάθε σημαντική τους στιγμή.

 

Γι΄αυτό και στις σχολικές γιορτές που έκαναν, εκείνη ήταν πάντα εκεί για να τους καμαρώσει,

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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
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