Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;

Το απολαυστικό εσπερινό μπάνιο πατέρα και γιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δίνει προτεραιότητα στον γιο του Πάρη, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις μαζί του.
  • Μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram όπου ο Πάρης τραγουδά το αγαπημένο του τραγούδι του Γιάννη Πάριου.
  • Ο Δημήτρης αποκαλεί τον γιο του "Πάριο από μικρός" και εκφράζει τη συγκίνησή του με κόκκινες καρδιές.
  • Πρόσφατα, πατέρας και γιος παρακολούθησαν live της Ρίας Ελληνίδου και πέρασαν χρόνο στην πισίνα.
  • Η οικογενειακή τους ζωή είναι γεμάτη απλές, αλλά όμορφες στιγμές αγάπης.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποδεικνύει καθημερινά πως ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του είναι εκείνος του μπαμπά.

Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, φροντίζει να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στον μικρό Πάρη, δημιουργώντας μαζί του πολύτιμες αναμνήσεις που μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του και το σχόλιο της Ελληνίδου

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο επιχειρηματίας και μοντέλο δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας τη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο του. Από τις βόλτες και τα παιχνίδια μέχρι τις πιο απλές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, ο μικρός Πάρης αποτελεί αδιαμφισβήτητα την απόλυτη προτεραιότητά του και, όπως φαίνεται, την πιο μεγάλη του αδυναμία.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για κάμπινγκ στους καταρράκτες με τον γιο του Πάρη

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό Instagram Story που έκανε τους followers του να χαμογελάσουν. Στο βίντεο, απαθανατίζει τον μικρό Πάρη την ώρα που τραγουδάει με τον δικό του αυθόρμητο τρόπο το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννης Πάριος «Ανήμερα του Έρωτα». Ο μικρός δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ ο περήφανος μπαμπάς δεν σταματά να τον καμαρώνει.

Ο ίδιος συνόδευσε το βίντεο με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Πάριος από μικρός», προσθέτοντας κόκκινες καρδιές, δείχνοντας πόσο συγκινημένος ήταν βλέποντας τον γιο του να σιγοτραγουδά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου ερμηνευτή.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράζεται τόσο προσωπικές οικογενειακές στιγμές. Πρόσφατα, μάλιστα, μπαμπάς και γιος είχαν βρεθεί στο live της Ρίας Ελληνίδου, με την τραγουδίστρια να μην κρύβει τη χαρά της όταν τους είδε ανάμεσα στο κοινό.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;

Η ημέρα τους έκλεισε με τον πιο καλοκαιρινό τρόπο.

Πατέρας και γιος απόλαυσαν ένα δροσερό εσπερινό μπάνιο στην πισίνα, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές μαζί και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δημιουργούνται μέσα από τις απλές, καθημερινές στιγμές γεμάτες αγάπη.

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