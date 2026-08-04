Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποδεικνύει καθημερινά πως ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του είναι εκείνος του μπαμπά.

Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, φροντίζει να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στον μικρό Πάρη, δημιουργώντας μαζί του πολύτιμες αναμνήσεις που μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο επιχειρηματίας και μοντέλο δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας τη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο του. Από τις βόλτες και τα παιχνίδια μέχρι τις πιο απλές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, ο μικρός Πάρης αποτελεί αδιαμφισβήτητα την απόλυτη προτεραιότητά του και, όπως φαίνεται, την πιο μεγάλη του αδυναμία.

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό Instagram Story που έκανε τους followers του να χαμογελάσουν. Στο βίντεο, απαθανατίζει τον μικρό Πάρη την ώρα που τραγουδάει με τον δικό του αυθόρμητο τρόπο το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννης Πάριος «Ανήμερα του Έρωτα». Ο μικρός δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ ο περήφανος μπαμπάς δεν σταματά να τον καμαρώνει.

Ο ίδιος συνόδευσε το βίντεο με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Πάριος από μικρός», προσθέτοντας κόκκινες καρδιές, δείχνοντας πόσο συγκινημένος ήταν βλέποντας τον γιο του να σιγοτραγουδά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου ερμηνευτή.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράζεται τόσο προσωπικές οικογενειακές στιγμές. Πρόσφατα, μάλιστα, μπαμπάς και γιος είχαν βρεθεί στο live της Ρίας Ελληνίδου, με την τραγουδίστρια να μην κρύβει τη χαρά της όταν τους είδε ανάμεσα στο κοινό.

Η ημέρα τους έκλεισε με τον πιο καλοκαιρινό τρόπο.

Πατέρας και γιος απόλαυσαν ένα δροσερό εσπερινό μπάνιο στην πισίνα, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές μαζί και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δημιουργούνται μέσα από τις απλές, καθημερινές στιγμές γεμάτες αγάπη.