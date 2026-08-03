Στιγμές χαράς κι έντονης συγκίνησης έζησε η Άντζελα Δημητρίου, καθώς η αγαπημένη της εγγονή έκλεισε τα τρία της χρόνια.

Φανερά ευτυχισμένη, η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους από το ξεχωριστό πάρτι γενεθλίων. Η Άντζελα Δημητρίου ανήρτησε ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο ποζάρει με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, και την εγγονή της, λίγο πριν εκείνη σβήσει τα κεράκια της εντυπωσιακής διώροφης τούρτας της με θέμα τον ζωολογικό κήπο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Όπως βλέπουμε, ο χώρος ήταν διακοσμημένος με πολύχρωμα μπαλόνια κι άλλες όμορφες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.

Η Άντζελα Δημητρίου στηρίζει την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, και τον γαμπρό της, Φώτη Λώση, ενώ έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ανατροφή της εγγονής της, που φέρει μάλιστα και το όνομά της. Όλοι μαζί γιόρτασαν τα γενέθλια της μικρής Μιχαέλας - Αγγελικής, αποδεικνύοντας πως η κρίση στη σχέση τους έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Στην ανάρτησή της, η «Λαίδη» του ελληνικού τραγουδιού έγραψε: «Η "ευτυχία" μας έγινε 3 χρονών. Τρία χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητες όμορφες στιγμές. Να είσαι πάντα γερή, χαρούμενη και να κυνηγάς τα όνειρά σου, μικρό μας αστέρι. Χρόνια πολλά, Μιχαέλα-Αγγελική μας».

Αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έπιασαν δουλειά, αφήνοντας στα σχόλια τις πιο θερμές ευχές τους.