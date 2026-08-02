Αμαλία Κωστοπούλου: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον γάμο της

Εκθαμβωτική στον παραμυθένιο γάμο της στην Πύλο!

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Αμαλία Κωστοπούλου: Η εμφάνιση - υπερπαραγωγή σε γάμο φίλων της στην Ίο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ στις 30 Μαΐου στην Πύλο.
  • Η γαμήλια τελετή συνδύασε ελληνορθόδοξα και εβραϊκά στοιχεία, τιμώντας τις ρίζες των οικογενειών τους.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κάστρο του 16ου αιώνα με θέα στο Ιόνιο, δημιουργώντας παραμυθένια ατμόσφαιρα.
  • Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί πολιτικά στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025.
  • Η Αμαλία μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο της μέσω Instagram.

Η Αμαλία Κωστοπούλου συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πιο όμορφες στιγμές από την ημέρα που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ, δημοσιεύοντας ένα νέο, εντυπωσιακό άλμπουμ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Η πανέμορφη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου και ο αγαπημένος της έζησαν τη δική τους ξεχωριστή γιορτή αγάπης στις 30 Μαΐου στην ιστορική Πύλο.

Το ζευγάρι επέλεξε ένα επιβλητικό κάστρο του 16ου αιώνα με καθηλωτική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτα παραμυθένια που έκλεψε τις εντυπώσεις όλων των παρευρισκόμενων.

 

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η γαμήλια τελετή ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, καθώς συνδύασε με μοναδικό και αρμονικό τρόπο στοιχεία τόσο από την ελληνορθόδοξη όσο και από την εβραϊκή παράδοση. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, το ζευγάρι θέλησε να τιμήσει τις ρίζες, τις αξίες και την πολιτισμική κληρονομιά και των δύο οικογενειών, χαρίζοντας στους καλεσμένους στιγμές βαθιάς συγκίνησης.

Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερωτευμένο ζευγάρι είχε ήδη κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στην κοινή του ζωή, έχοντας παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα, η Αμαλία και ο Τζέικ ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν την αγάπη τους δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, σφραγίζοντας την ευτυχία τους με αυτή τη μαγική, συμβολική τελετή που θα τους μείνει αξέχαστη!

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ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΤΖΕΙΚ ΜΕΝΤΓΟΥΕΛ
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