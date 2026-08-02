Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες φαίνεται πως είναι η αιτία πίσω από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία και γρήγορα επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρέθηκαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, πραγματοποιώντας αυτοψίες, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία, ενώ αξιοποίησαν και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η εστία της φωτιάς πραγματοποιήθηκε επίσης πραγματογνωμοσύνη με τη συμμετοχή δικαστικού πραγματογνώμονα και ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθηρισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω ταλάντωσης αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Οι σπινθήρες έπεσαν στο έδαφος και αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα από τη Βοιωτία στην Αττική.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και τη λειτουργία του συγκεκριμένου δικτύου. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, που είχε αναλάβει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος που κατασκεύασε το δίκτυο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα.

Φωτιά Βοιωτία: «Στάχτη» πάνω από 60.000 στρέμματα γης

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες σε Βοιωτία και Δυτική μετά το καταστροφικό πέρασμα των δύο μεγάλων δασικών πυρκαγιών σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr.