Συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Γύθειο όπου πέθανε πυροσβέστης

Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό: Συλλήψεις για εργασίες με τροχό και βεγγαλικά!

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4 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Μάνη για εμπρησμό από αμέλεια στη φωτιά στο Γύθειο, με πρόστιμο 11.000 ευρώ, όπου πέθανε πυροσβέστης.
  • Συλλήψεις και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε Διόνυσο και Νέα Ερυθραία για θερμές εργασίες, συνολικού ύψους 6.000 ευρώ.
  • Στη Ηλεία, γυναίκα συνελήφθη για χρήση βεγγαλικών κοντά σε θάμνους, με πρόστιμο 3.000 ευρώ.
  • Στην Κοζάνη, άνδρας πλήρωσε 1.125 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών.
  • Δύο ακόμα συλλήψεις έγιναν στα Χανιά για φωτιές από αμέλεια.

Μοιάζει με απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση με πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, κάποιοι έκαναν εργασίες με τροχό κοντά σε δάση και άλλοι πετούσαν βεγγαλικά, με αποτέλεσμα να συλληφθούν!   
 
Στις συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια ξεχωρίζουν οι συλλήψεις δύο ατόμων στη Μάνη στους οποίους επιβλήθηκε και πρόστιμο 11.000 ευρώ για τη φωτιά στο Γύθειο στην οποία είχαμε και νεκρό πυροσβέστη.

Γύθειο: Νεκρός 26χρονος πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έκαναν εργασίες με τροχό, για τις οποίες το δελτίο ειδήσεων του Star δημοσιοποίησε τη σχετική φωτογραφία που έχει εξασφαλίσει η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντωνάκη, 

Αποκλειστικό Star: Ο τροχός που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο Γύθειο   

Η φωτογραφία με τον τροχό που προκάλεσε τη φωτιά στο Γύθειο

Η φωτογραφία με τον τροχό που προκάλεσε τη φωτιά στο Γύθειο   

Σε άλλες περιπτώσεις: 

•    Διόνυσος Αττικής και Νέα Ερυθραία: Πρόστιμο 6. 000 ευρώ συνολικά επιβλήθηκε σε δύο άτομα που έκαναν θερμές εργασίες χθες. 

•    Ηλεία: Σύλληψη γυναίκας για χρήση βεγγαλικών δίπλα σε θάμνους. Της επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. 

•    Κοζάνη: Πρόστιμο  1.125 ευρώ σε άνδρα για   πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών. 

Είχαμε επίσης ακόμα 2  συλλήψεις σ Χανιά για φωτιές από αμέλεια και πρόστιμα.
 

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