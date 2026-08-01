4 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές

Μοιάζει με απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση με πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, κάποιοι έκαναν εργασίες με τροχό κοντά σε δάση και άλλοι πετούσαν βεγγαλικά, με αποτέλεσμα να συλληφθούν!



Στις συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια ξεχωρίζουν οι συλλήψεις δύο ατόμων στη Μάνη στους οποίους επιβλήθηκε και πρόστιμο 11.000 ευρώ για τη φωτιά στο Γύθειο στην οποία είχαμε και νεκρό πυροσβέστη.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έκαναν εργασίες με τροχό, για τις οποίες το δελτίο ειδήσεων του Star δημοσιοποίησε τη σχετική φωτογραφία που έχει εξασφαλίσει η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντωνάκη,

Η φωτογραφία με τον τροχό που προκάλεσε τη φωτιά στο Γύθειο

Σε άλλες περιπτώσεις:

• Διόνυσος Αττικής και Νέα Ερυθραία: Πρόστιμο 6. 000 ευρώ συνολικά επιβλήθηκε σε δύο άτομα που έκαναν θερμές εργασίες χθες.

• Ηλεία: Σύλληψη γυναίκας για χρήση βεγγαλικών δίπλα σε θάμνους. Της επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ.

• Κοζάνη: Πρόστιμο 1.125 ευρώ σε άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.

Είχαμε επίσης ακόμα 2 συλλήψεις σ Χανιά για φωτιές από αμέλεια και πρόστιμα.

