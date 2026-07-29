Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;

Δείτε πόσες θερμίδες έχει μία φέτα καρπούζι

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σαλάτα με καρπούζι και ψητό χαλούμι / Βίντεο: ΕΡΤ

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Παχαίνει το καρπούζι; Πόσο μπορώ να καταναλώσω καθημερινά; Βοηθά στη διατήρηση του σωματικού βάρους ή θα πάρω κιλάΓενικά, επικρατεί η ιδέα ότι το φρούτο αυτό παχαίνει και έτσι πρέπει να το αποφεύγουμε ή να τρώμε μικρές ποσότητες.

Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο

Το καρπούζι χωράει άνετα σε μια ισορροπημένη δίαιτα, καθώς έχει λίγες θερμίδες, πολύ νερό και σημαντικά αντιοξειδωτικά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το καρπούζι χωράει άνετα σε μια ισορροπημένη δίαιτα, καθώς έχει λίγες θερμίδες, πολύ νερό και σημαντικά αντιοξειδωτικά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πόσες θερμίδες έχει το καρπούζι

Οι ειδικοί υγείας διαφωνούν, τομίζοντας ότι το καρπούζι χωράει άνετα σε μια ισορροπημένη δίαιτα, καθώς έχει λίγες θερμίδες, πολύ νερό και σημαντικά αντιοξειδωτικά.

Κάθε 100 γραμμάρια δίνουν περίπου 30 θερμίδες, οπότε μια κανονική μερίδα δεν παχαίνει, αρκεί να αποφεύγονται οι υπερβολές και οι «βαριοί» συνδυασμοί. Ένα ολόκληρο καρπούζι, από την άλλη, έχει συνολικά 300 θερμίδες, όσες δηλαδή ένα τοστ. 

Καλοκαιρινό ποτό: Καρπούζι Agua Fresca να το πιείς στο ποτήρι

Το καρπούζι μπορείτε να το απολαύσετε τα ζεστά απογεύματα, είτε τρώγοντας μία φέτα καρπούζι μαζί με λίγο τυρί (φέτα, γραβιέρα, ανθότυρο, κ.λπ.), είτε για να δημιουργήσετε ένα δροσιστικό smoothie με μία φέτα καρπούζι, μία μπανάνα, ½ γιαούρτι και 1 κ. σ. φυστικοβούτυρο. 

Δείτε το παρακάτω βίντεο, στο οποίο ο Κούτσικας Κωνσταντίνος, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, M. Sc. Κλινικής Διατροφής, αναλύει κατά πόσο η κατανάλωση του καρπουζιού παχαίνει.

Καρπούζι και διατροφική αξία 

  • Τα 100 γραμμάρια δίνουν μόλις 30 θερμίδες
  • Σχεδόν το 92% είναι νερό, γεγονός που βοηθά στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, ενώ το 7,55% αποτελείται από υδατάνθρακες, εκ των οποίων το 6,2% είναι σάκχαρα και ένα 0,4% διαιτητικές ίνες
  • Είναι πλούσιο σε καροτενοειδή, θειαμίνη, βιταμίνη Β6, κάλιο, μαγνήσιο και φλαβονοειδή, δεν περιέχει λίπος και χοληστερόλη
  • Eίναι πηγή μιας πρόδρομης ουσίας της βιταμίνης Α που δρα ως αντιοξειδωτικό, γνωστό ως β-καροτένιο, ενώ περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση του κολλαγόνου που προστατεύει τα μαλλιά και το δέρμα

Πεπόνι: Το απόλυτο light σνακ για την παραλία - Πόσες θερμίδες έχει;

  • Το καρπούζι περιέχει λυκοπένιο το οποίο προστατεύει αγγεία και καρδιά, ενιχύοντας παράλληλα τη σωστή λειτουργία των νεφρών
  • Τέλος, αυτό το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο βοηθά και στη στυτική δυσλειτουργία, αφού περιέχει πολύτιμα συστατικά που συμβάλλουν στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στα μικροαγγεία. 

Το καρπούζι έχει πλούσια διατροφική αξία  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το καρπούζι έχει πλούσια διατροφική αξία  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σαλάτα με καρπούζι και ψητό χαλούμι

Αν θέλετε απολαύσετε μία διαφορετική συνταγή δοκιμάστε να φτάξετε καρπούζι με χαλούμι. 

Υλικά της συνταγής:

  • 500 γρ. καρπούζι 
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κόκκινη καυτερή πιπεριά τσίλι
  • 2 συσκευασίες χαλούμι των 200 γρ.
  • 1 κ.σ. μέλι
  • 1/2 κόκκινο κρεμμύδι
  • 1 αγγούρι
  • 50 γρ. μαύρες ελιές
  • 1 πρέζα ανθό αλατιού
  • 1/8 κ.σ. γρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

  • λευκό σουσάμι
  • μαύρο σουσάμι
  • φύλλα δυόσμου

Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;

 

 

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