Ανακοίνωση για τα 9 κρούσματα σαλμονέλας έβγαλε το κατάστημα στο Περιστέρι, από το οποίο φέρεται να κατανάλωσαν όλοι κοτόπουλο.

Σε αυτή αναφέρει ότι συνεργάζεται από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας και της διαδικασίας ιχνηλάτησης.

Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα που έχουν προκύψει, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας στα δείγματα που εξετάστηκαν και η έρευνα συνεχίζεται.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας».

Το χρονικό της υπόθεσης με τα κρούσματα σαλμονέλας στο Περιστέρι

Συνολικά εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, οδηγήθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας εμφανίζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και πιθανής τροφικής δηλητηρίασης.

Οι ασθενείς παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, ζάλη και διάρροια, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι είχαν προσβληθεί από σαλμονέλα.

Κανείς από τους ασθενείς δε χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Αφού έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, αποχώρησαν και επέστρεψαν στις οικίες τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εννέα περιστατικά συνδέονται με την κατανάλωση κοτόπουλου από το ίδιο κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι.