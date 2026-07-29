Γυναίκα γέννησε σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας - «Δε θα το ξεχάσω ποτέ»

«Γύρισα και είδα το κεφάλι του παιδιού»

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Πηγή: Ερτ
Όσα είπε ο οδηγός του ταξί που γέννησε η μητέρα / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναίκα γέννησε σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας πριν φτάσει στο μαιευτήριο 'Αλεξάνδρα'.
  • Ο οδηγός του ταξί κάλεσε την Αστυνομία για βοήθεια κατά τη διάρκεια της γέννας.
  • Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνόδευσαν το ταξί για γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο.
  • Η μητέρα και το νεογέννητο παραλήφθηκαν άμεσα από το νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Ο οδηγός δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη και συγκινητική, με μεγάλη ανακούφιση όταν άκουσε το μωρό να κλαίει.

Ένα απρόσμενο περιστατικό, αλλά ευτυχώς με αίσιο τέλος, εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια έγκυος γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί, πριν προλάβει να φτάσει στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα». 

Η γυναίκα είχε επιβιβαστεί στο ταξί από τα Κάτω Πατήσια με προορισμό το μαιευτήριο, καθώς είχε ήδη πόνους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι πόνοι έγιναν ολοένα και πιο έντονοι και λίγα λεπτά αργότερα έφερε στον κόσμο το μωρό της στο πίσω κάθισμα του οχήματος. 

«Στα δύο πρώτα λεπτά κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Δε μιλούσαν ελληνικά, προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε στα αγγλικά. Πριν ακόμη τους πω κάτι, κάλεσα την Αστυνομία μέσω της ανοιχτής ακρόασης και έδωσα το στίγμα μου για να έρθουν να με βοηθήσουν», περιέγραψε o oδηγός του ταξί μιλώντας στην Ερτ.  

Πριν ολοκληρωθεί η συνομιλία του με το κέντρο επιχειρήσεων, η γυναίκα άρχισε να γεννά μέσα στο ταξί. 

«Όταν γύρισα να κοιτάξω πίσω, σοκαρίστηκα. Είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει ήδη βγει. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να μείνω ψύχραιμος»

«Της έπιασα το χέρι και το μόνο που μου έλεγε ήταν "thank you"»

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ συνόδευσαν το ταξί, ανοίγοντας τον δρόμο μέσα στην κίνηση, ώστε η μητέρα και το νεογνό να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια στο μαιευτήριο. 

«Προσπάθησα να συνεργαστώ μαζί τους όσο καλύτερα μπορούσα. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, να ακολουθώ περιπολικό που ανοίγει τον δρόμο. Η βοήθειά τους ήταν τεράστια και το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα καταφέραμε», ανέφερε. 

Μόλις το ταξί έφτασε στο νοσοκομείο, αστυνομικοί έτρεξαν προς τα επείγοντα για να ειδοποιήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ τραυματιοφορείς παρέλαβαν αμέσως τη μητέρα και το νεογέννητο. 

«Ήταν μια από τις στιγμές που δε θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ χαρούμενο. Εκείνα τα λεπτά μου φάνηκαν αιώνας», είπε. 

Όπως εξομολογήθηκε, η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε όταν άκουσε το νεογέννητο να κλαίει: «Τότε πήρα θάρρος. Μου έφυγε ένα μεγάλο βάρος, γιατί κατάλαβα ότι το παιδί γεννήθηκε καλά. Τα συναισθήματα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφονται. Της έπιασα το χέρι και το μόνο που μου έλεγε ήταν "thank you". Εύχομαι να είναι πάντα καλά και να χαίρεται το παιδάκι της», δήλωσε συγκινημένος. 

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