Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28/7 στην Πάρο, με τρία αεροσκάφη να συμμετέχουν στη διαδικασία κατάσβεσης. Μάλιστα, ήχησε και το 112 για να εκκενωθούν οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπουγάδος και Ανερατζιά.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φλόγες έχουν τυλιχθεί απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Νάξο 2 πυροσβέστες με 1 όχημα. Επίσης, δόθηκε εντολή προκειμένου άμεσα να μεταβούν ακτοπλοϊκώς με σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, από Σύρο για την Πάρο 5 πυροσβέστες.

Επίσης, μήνυμα του 112 εστάλη στα κινητά των κατοίκων για εκκένωση από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.