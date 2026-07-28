Η Σούρι Κρουζ, κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, προχώρησε επίσημα στην αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα της και πλέον εμφανίζεται ως Σούρι Νοέλ. Η 20χρονη φοιτήτρια φαίνεται να χρησιμοποιεί ως νέο επώνυμο το μεσαίο όνομα της μητέρας της.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσα από δημοσιεύματα στις ΗΠΑ. Η USA Today επικοινώνησε με εκπροσώπους της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ για σχόλια, ενώ αναφέρεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς τροποποιήθηκαν τα επίσημα έγγραφά της.

Πότε ξεκίνησε η αλλαγή για τη Σούρι Κρουζ

Τα πρώτα δημόσια σημάδια της απόφασης καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 2024, όταν η Σούρι εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επώνυμο Κρουζ. Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 2024, όταν ξεκίνησε τις σπουδές της στο Carnegie Mellon University, εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους της κομητείας Allegheny με το όνομα Σούρι Νοέλ.

Η οικογένεια Κρουζ-Χολμς το 2007 όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά... /Φωτογραφία AP Images/Kathy Willens

Δεν υπάρχει, πάντως, δημόσια τοποθέτηση από την ίδια για την απόφαση. Επίσης, στα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποσαφηνίζεται η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η αλλαγή σε όλα τα επίσημα έγγραφά της.

Η σχέση με τον Τομ Κρουζ και η πορεία δίπλα στην Κέιτι Χολμς

Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς απέκτησαν τη Σούρι τον Απρίλιο του 2006. Η Σούρι γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 2006, έναν χρόνο μετά το πρώτο ραντεβού των γονιών της, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2006 και χώρισε το 2012. Τότε η κόρη τους ήταν έξι ετών.

Τα διεθνή μέσα έχουν καταγράψει εδώ και χρόνια ότι η Σούρι μεγαλώνει μακριά από τον Τομ Κρουζ, με τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους να έχουν σταματήσει μετά το διαζύγιο του ηθοποιού με την Κέιτι Χολμς. Αντίθετα, η σχέση της με τη μητέρα της περιγράφεται ως στενή.

Η Κέτι Χόλμς κι ο Τομ Κρουζ κρατώντας αγκαλιά τη Σούρι σε ποδοσφαιρικό αγώνα το 2008 /Φωτογραφία AP Images/Chris Carlson

Σε κοινή δήλωση μετά τον χωρισμό τους το 2012, οι δύο πλευρές είχαν αναφέρει: «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούν ως γονείς για να πετύχουν αυτό που είναι προς το συμφέρον της κόρης μας, Σούρι. Θέλουμε να κρατήσουμε τα ζητήματα που επηρεάζουν την οικογένειά μας ιδιωτικά».

Η Κέιτι Χολμς είχε μιλήσει το 2023 στο περιοδικό Glamour για τη σχέση με την κόρη της, λέγοντας: «Αυτό που ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα με την κόρη μου, επειδή ήταν τόσο ορατή από μικρή ηλικία, είναι ότι μου αρέσει πολύ να την προστατεύω. Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι γονιός, που είμαι ο γονιός της. Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος».