Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!

Το βίντεο που τράβηξε επιβάτης

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Bίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μηχανοδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό και κάπνιζε.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από επιβάτη και δημοσιεύθηκε σε βίντεο.
  • Ο οδηγός κρατούσε το τσιγάρο με το ένα χέρι ενώ οδηγούσε με το άλλο.
  • Το τραμ εκτελούσε το δρομολόγιο Σύνταγμα – Πικροδάφνη.
  • Η ΣΤΑΣΥ ταυτοποίησε τον οδηγό και αναμένεται να τεθεί σε αργία.

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε επιβάτης μέσα σε τραμ, όπου μηχανοδηγός, την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο, έβγαλε τα παπούτσια του, ανέβασε τα πόδια στο ταμπλό και κάπνιζε μέσα στην καμπίνα. 

Όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο οδηγός φαίνεται να οδηγεί με το ένα χέρι και το άλλο το έχει ελεύθερο για να κρατά το τσιγάρο. Ενώ κάπνιζε, τίναζε τη στάχτη μέσα στην καμπίνα και, ταυτόχρονα, είχε βγάλει τα παπούτσια του και ακουμπούσε τα πόδια του πάνω στο ταμπλό, όπου βρίσκονται τα συστήματα χειρισμού του τραμ. 

Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό και κάπνιζε!

Το τραμ εκτελούσε το δρομολόγιο Σύνταγμα – Πικροδάφνη και, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβάτιδα που κατέγραψε το περιστατικό τράβηξε το βίντεο στο ύψος της Νέας Σμύρνης. 

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η ΣΤΑΣΥ προχώρησε στην ταυτοποίηση του οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στο πειθαρχικό και αναμένεται να τεθεί σε αργία. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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