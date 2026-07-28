Τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία «έκλεισε» με μια έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος γίνεται 52 ετών. Οι συνεργάτες του τού ετοίμασαν έκπληξη με τούρτα. Όλοι μαζί τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι γενεθλίων, του ευχήθηκαν και εκείνος, εμφανώς αμήχανος, έσβησε το κερί.

ΕΛΑΣ: Το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην εκδήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τον «Αριστοτέλη», όπως ονόμασε το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα.

Το «παρών» έδωσαν πολλοί αυτοδιοικητικοί, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

τη δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων με κυβερνητικές αρμοδιότητες, με την αρχή να γίνεται από τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

την ανάκτηση της αυτονομίας από τις συνενώσεις του «Καλλικράτη» σε περισσότερους από 100 δήμους

την επαναφορά του δεύτερου γύρου στις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών, όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση

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