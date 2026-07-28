Τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία «έκλεισε» με μια έκπληξη για τα γενέθλιά του.
Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος γίνεται 52 ετών. Οι συνεργάτες του τού ετοίμασαν έκπληξη με τούρτα. Όλοι μαζί τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι γενεθλίων, του ευχήθηκαν και εκείνος, εμφανώς αμήχανος, έσβησε το κερί.
ΕΛΑΣ: Το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την τοπική αυτοδιοίκηση
Στην εκδήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τον «Αριστοτέλη», όπως ονόμασε το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα.
Το «παρών» έδωσαν πολλοί αυτοδιοικητικοί, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.
Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- τη δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων με κυβερνητικές αρμοδιότητες, με την αρχή να γίνεται από τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.
- την ανάκτηση της αυτονομίας από τις συνενώσεις του «Καλλικράτη» σε περισσότερους από 100 δήμους
- την επαναφορά του δεύτερου γύρου στις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών, όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση
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