Η Πανσέληνος Αυγούστου 2026 μπορεί να αργεί, ωστόσο αναμένεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό, με την κορύφωσή της να σημειώνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το φαινόμενο θα αρχίσει να γίνεται ορατό περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, ενώ η σεληνιακή δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί στις 07:19 το πρωί.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», μια ονομασία που προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών Αμερικανών, οι οποίοι συνέδεαν την περίοδο αυτή με την εποχή αλιείας του συγκεκριμένου ψαριού.

Πανσέληνος στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο / Φωτογραφία αρχείου AP (Petros Giannakouris)

Πού μπορείτε να δείτε την Πανσέληνο Αυγούστου - Δωρεάν η είσοδος σε μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Έτσι, την Παρασκευή 28/8, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ https://www.culture.gov.gr.