Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε

Δωρεάν η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Petros Giannakouris)
Πρώτη Δημοσίευση: 28.07.26, 12:42

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πανσέληνος Αυγούστου 2026 θα κορυφωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με ορατότητα από 04:30 έως 07:19.
  • Γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», συνδέεται με την εποχή αλιείας του συγκεκριμένου ψαριού.
  • 126 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
  • Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 26 έως 30 Αυγούστου, περιλαμβάνοντας θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις.
  • Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ.

Η Πανσέληνος Αυγούστου 2026 μπορεί να αργεί, ωστόσο αναμένεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό, με την κορύφωσή της να σημειώνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου. 

Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Το φαινόμενο θα αρχίσει να γίνεται ορατό περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, ενώ η σεληνιακή δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί στις 07:19 το πρωί. 

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», μια ονομασία που προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών Αμερικανών, οι οποίοι συνέδεαν την περίοδο αυτή με την εποχή αλιείας του συγκεκριμένου ψαριού. 

Πανσέληνος στο Σούνιο

Πανσέληνος στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο / Φωτογραφία αρχείου AP (Petros Giannakouris)

Πού μπορείτε να δείτε την Πανσέληνο Αυγούστου - Δωρεάν η είσοδος σε μουσεία 

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου. 

Έτσι, την Παρασκευή 28/8, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00. 

Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου. 

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ https://www.culture.gov.gr

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