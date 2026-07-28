Στο party που παρέθεσε για φίλους σε μαγαζί της Αθήνας ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος, παραβρέθηκε η ηθοποιός Θαλασσινή Βοσταντζόγλου μαζί με τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο.
Η 30χρονη κόρη των ηθοποιών Δήμητρας Παπαδήμα και Γιάννη Μποσταντζόγλου είναι ζευγάρι με τον τραγουδιστή εδώ και περίπου δύο χρόνια, ωστόσο δεν κάνουν πολύ συχνά δημόσιες εμφανίσεις.
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Την προηγούμενη φορά που είδαμε το ζευγάρι σε κοινή έξοδο ήταν στη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ!» που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Βράχων, στις αρχές Ιουλίου.
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Η Θαλασσινή Βοσταντζόγλου είναι απόφοιτη του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και της Δραματικής Σχολής «Πράξη 7», από τη οποία αποφοίτησε το 2020.
Ο Χρήστος Αδαμόπουλος ασχολείται με τη μουσική και τον γνωρίσαμε καλύτερα πριν από δύο χρόνια μέσα από τη συμμετοχή του στο «X-Factor».
Το party του Βασίλη Θωμόπουλου και ποιοι ηθοποιοί ήταν εκεί
Το ζευγάρι παραβρέθηκε στο party που διοργάνωσε ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος σε μαγαζί της Αθήνας, με καλεσμένους του γνωστούς ηθοποιούς.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Βίκυ Κάβουρα, τη Βαλέρια Κουρούπη, τον Κωνσταντίνο Καζάκο με τον γιο του, Ιάσωνα, την Αντιγόνη Μακρή, τον Χάρη Ρώμα, τον Νίκο Βερλέκη, την Κατερίνα Τσάβαλου, τον Σπύρο Πούλη και τη Ναταλία Δήμου.
Μάλιστα, ρόλο barmen ανέλαβαν ο Μάριος Αθανασίου και ο Ρένος Ρώτας.