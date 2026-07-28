Στιγμιότυπα από το party του Βασίλη Θωμόπουλου με καλεσμένους γνωστούς ηθοποιούς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο party που παρέθεσε για φίλους σε μαγαζί της Αθήνας ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος, παραβρέθηκε η ηθοποιός Θαλασσινή Βοσταντζόγλου μαζί με τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο.

Θαλασσινή Βοσταντζόγλου- Χρήστος Αδαμόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η 30χρονη κόρη των ηθοποιών Δήμητρας Παπαδήμα και Γιάννη Μποσταντζόγλου είναι ζευγάρι με τον τραγουδιστή εδώ και περίπου δύο χρόνια, ωστόσο δεν κάνουν πολύ συχνά δημόσιες εμφανίσεις.

Θαλασσινή Βοσταντζόγλου- Χρήστος Αδαμόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την προηγούμενη φορά που είδαμε το ζευγάρι σε κοινή έξοδο ήταν στη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ!» που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Βράχων, στις αρχές Ιουλίου.

Θαλασσινή Bοσταντζόγλου- Χρήστος Αδαμόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Θαλασσινή Βοσταντζόγλου είναι απόφοιτη του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και της Δραματικής Σχολής «Πράξη 7», από τη οποία αποφοίτησε το 2020.

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος ασχολείται με τη μουσική και τον γνωρίσαμε καλύτερα πριν από δύο χρόνια μέσα από τη συμμετοχή του στο «X-Factor».

Το party του Βασίλη Θωμόπουλου και ποιοι ηθοποιοί ήταν εκεί

Το ζευγάρι παραβρέθηκε στο party που διοργάνωσε ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος σε μαγαζί της Αθήνας, με καλεσμένους του γνωστούς ηθοποιούς.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Βίκυ Κάβουρα, τη Βαλέρια Κουρούπη, τον Κωνσταντίνο Καζάκο με τον γιο του, Ιάσωνα, την Αντιγόνη Μακρή, τον Χάρη Ρώμα, τον Νίκο Βερλέκη, την Κατερίνα Τσάβαλου, τον Σπύρο Πούλη και τη Ναταλία Δήμου.

Βίκυ Κάβουρα-Βαλέρια Κουρούπη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ιάσωνας Καζάκος- Κωνσταντίνος Καζάκος- Αντιγόνη Μακρή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τερέζα Καζιτόρη- Χάρης Ρώμας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βαλέρια Κουρουπή- Νίκος Βερλέκης- Σπύρος Σταμούλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βαλέρια Κουρούπη- Κατερίνα Τσάβαλου- Σπύρος Πούλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ναταλία Δήμου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάλιστα, ρόλο barmen ανέλαβαν ο Μάριος Αθανασίου και ο Ρένος Ρώτας.

Ρένος Ρώτας- Μάριος Αθανασίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ