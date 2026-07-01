Στο Θέατρο Βράχων εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Θαλασσινή Μποσταντζόγλου και τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο.

Η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου με τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο, στο θέατρο Βράχων / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφεύγει συνειδητά τη δημόσια έκθεση, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή. Το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, ωστόσο, παρακολούθησαν μαζί τη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ!», με πρωταγωνιστές την Υρώ Μανέ, τον Άκη Σακελλαρίου, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Γιάννη Δρακόπουλο και τον Γιάννη Ζουγανέλη.

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Αδαμόπουλος / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πριν από περίπου δύο χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή του στο talent show «Χ-Factor», όπου κατάφερε να ξεχωρίσει με τις φωνητικές του δυνατότητες και το ταλέντο του.

Έχοντας από μικρή το μικρόβιο της υποκριτικής μέσα της, η Θαλασσινή αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα των γονιών της, Γιάννη Μποσταντζόγλου και Δήμητρας Παπαδήμα, που είναι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί.

Η σχέση της με τον γοητευτικό τραγουδιστή μετράει πάνω από δύο χρόνια και εξελίσσεται με τον πιο τρυφερό τρόπο. Οι δυο τους διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, με την ευτυχία τους να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους.

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