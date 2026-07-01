Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της

Full in love η κόρη του Γιάννη Μποσταντζόγλου και της Δήμητρας Παπαδήμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.07.26 , 13:45 Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
01.07.26 , 13:44 Μαρία Ιωαννίδου: «Μου κόστισε που δεν έβγαλα πιο γρήγορα τα μίνι»
01.07.26 , 13:36 Φωτιά σε πολυκατοικία στο Βέλγιο - Αναφορές για πολλά θύματα
01.07.26 , 13:30 Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε
01.07.26 , 13:13 Βίκυ Καγιά: «Αν φλερτάρουν τον άντρα μου θα ενοχληθώ, αλλά δεν κάνω σκηνή»
01.07.26 , 13:01 Γιάννης Δημαράς: «Η απώλεια έχει κατασκηνώσει μέσα σου»
01.07.26 , 12:52 Βασάλος: «Θέλω να κάνω παιδί, όχι να κάνω γάμο για να ευχαριστήσω τα σόγια»
01.07.26 , 12:36 Τέτα Καμπουρέλη: «Δε με ενοχλεί η ταμπέλα «νυχού», είναι η δουλειά μου»
01.07.26 , 12:24 Χασαπόπουλος: Aπαντά για τις φημολογούμενες αλλαγές στην Kοινωνία Ώρα Mega
01.07.26 , 12:21 Σμύρνη μου αγαπημένη: Δείτε την ταινία on demand έως τις 7 Ιουλίου
01.07.26 , 12:17 Μπιμπίλας: «Κάποτε άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο»
01.07.26 , 12:04 Καρπουζόπιτα: μία συνταγή για να φέρετε τις Κυκλάδες στο πιάτο σας
01.07.26 , 12:00 3 απλές αλλαγές που μπορείς να κάνεις και να δεις διαφορά στο σώμα σου
01.07.26 , 11:27 Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς
01.07.26 , 11:18 Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Έρχεται το πρώτο κύμα μεγάλης ζέστης στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα; Τι απαντά η ΑΑΔΕ
Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη - «Βιαστείτε χάνει πάρα πολύ αίμα»
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου - Χρήστος Αδαμόπουλος: Ερωτευμένοι στο θέατρο / Φωτογραφίες NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Θέατρο Βράχων εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Θαλασσινή Μποσταντζόγλου και τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο.

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της

Η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου με τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο, στο θέατρο Βράχων / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου με τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο, στο θέατρο Βράχων / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου με τον σύντροφό της, Χρήστο Αδαμόπουλο, στο θέατρο Βράχων / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφεύγει συνειδητά τη δημόσια έκθεση, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή. Το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, ωστόσο, παρακολούθησαν μαζί τη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ!», με πρωταγωνιστές την Υρώ Μανέ, τον Άκη Σακελλαρίου, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Γιάννη Δρακόπουλο και τον Γιάννη Ζουγανέλη.

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Αδαμόπουλος / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Αδαμόπουλος / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πριν από περίπου δύο χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή του στο talent show «Χ-Factor», όπου κατάφερε να ξεχωρίσει με τις φωνητικές του δυνατότητες και το ταλέντο του.

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: «Χαίρομαι να στηρίζω τη μητέρα μου»

Έχοντας από μικρή το μικρόβιο της υποκριτικής μέσα της, η Θαλασσινή αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα των γονιών της, Γιάννη Μποσταντζόγλου και Δήμητρας Παπαδήμα, που είναι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί.

Η σχέση της με τον γοητευτικό τραγουδιστή μετράει πάνω από δύο χρόνια και εξελίσσεται με τον πιο τρυφερό τρόπο. Οι δυο τους διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, με την ευτυχία τους να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους.

.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top