Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef

Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 14:50 Αποστολία Ζώη: «Ο θάνατος των γονιών μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
30.06.26 , 14:46 Πετράλωνα: «Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία»
30.06.26 , 14:46 Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
30.06.26 , 14:40 Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συνάντηση με τη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara
30.06.26 , 14:00 Πώς να καθαρίζεις τα πινέλα του μακιγιάζ σου σαν επαγγελματίας
30.06.26 , 13:39 Άση Μπήλιου: «Η Πανσέληνος μεγεθύνει το συναίσθημα»- Η όψη με τον Ποσειδώνα
30.06.26 , 13:39 Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
30.06.26 , 13:04 Μυλωνάκης: Η επίσκεψη στον Ευαγγελισμό και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς
30.06.26 , 12:37 Κόνι Μεταξά για Τάσο Ξιαρχό: «Μιλάω για αυτόν και μετά λέει μ@%..ιες»
30.06.26 , 12:36 Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της
30.06.26 , 12:27 Η Χριστίνα Μπόμπα έχει γενέθλια: Η φωτογραφία από το μπαλκόνι της
30.06.26 , 12:09 Φτιάξτε σπιτικά αφράτα μπιφτέκια γεμιστά με φέτα στον φούρνο
30.06.26 , 12:04 Βάρη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι για ώρες - Είχε σπασμούς
30.06.26 , 12:02 Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
30.06.26 , 12:01 Χρ. Μηλιού: «Ο Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου»
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
Πετράλωνα
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Πάνος Ιωαννίδης: «Αν σταματούσε το MasterChef, θα παρουσίαζα άλλη εκπομπή»
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Τάσος Παυλίδης στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη/ Βίντεο Άμπερ Ντόκου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Παυλίδης και η Μενεξιά Μαυροπούλου μοιράζονται δημόσια τη σχέση τους μετά το MasterChef.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφίες από την καθημερινότητά του στο σπίτι της Μενεξιάς.
  • Φαίνονται ευδιάθετοι και χαλαροί, απολαμβάνοντας στιγμές μαζί με τη γατούλα της.
  • Ο Τάσος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό και η σχέση τους έχει περάσει σε πιο σταθερή φάση.
  • Η σχέση τους είχε σχολιαστεί έντονα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Νέο κεφάλαιο στη σχέση τους φαίνεται πως ζουν ο Τάσος Παυλίδης και η Μενεξιά Μαυροπούλου, οι οποίοι μετά το τέλος του φετινού MasterChef, ξεκίνησαν να μοιράζονται δημόσια την προσωπική τους ζωή μέσα από τα social media.

MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

Χθες, το ερωτευμένο ζευγάρι που αποκάλυψε ότι είναι μαζί στον τελικό του διαγωνισμού μαγειρικής, ανέβασε νέες φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του. Αυτή τη φορά από το σπίτι της Μενεξιάς, όπου οι δυο τους φαίνονται να περνούν χαλαρές και τρυφερές στιγμές μαζί, έχοντας στο πλευρό τους και τη γατούλα της.

Στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν, ο Τάσος και η Μενεξιά δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαλαροί, απολαμβάνοντας την ηρεμία μετά την ένταση του διαγωνισμού.

Δες τις φωτογραφίες:

μενεξιά

Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef

Μετά το τέλος του MasterChef, όπου ο Τάσος Παυλίδης έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, οι δύο πρώην συμπαίκτες φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τους την τηλεοπτική πίεση και πλέον ζουν ανοιχτά τον έρωτα που γεννήθηκε μέσα στον διαγωνισμό. Η σχέση τους, που αρχικά είχε σχολιαστεί έντονα όταν αποκαλύφθηκε με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα φιλιών στο στόμα, δείχνει πλέον να έχει περάσει σε μια πιο σταθερή και καθημερινή φάση.

μενεξιά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
 |
ΜΕΝΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top