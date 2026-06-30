Νέο κεφάλαιο στη σχέση τους φαίνεται πως ζουν ο Τάσος Παυλίδης και η Μενεξιά Μαυροπούλου, οι οποίοι μετά το τέλος του φετινού MasterChef, ξεκίνησαν να μοιράζονται δημόσια την προσωπική τους ζωή μέσα από τα social media.

Χθες, το ερωτευμένο ζευγάρι που αποκάλυψε ότι είναι μαζί στον τελικό του διαγωνισμού μαγειρικής, ανέβασε νέες φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του. Αυτή τη φορά από το σπίτι της Μενεξιάς, όπου οι δυο τους φαίνονται να περνούν χαλαρές και τρυφερές στιγμές μαζί, έχοντας στο πλευρό τους και τη γατούλα της.

Στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν, ο Τάσος και η Μενεξιά δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαλαροί, απολαμβάνοντας την ηρεμία μετά την ένταση του διαγωνισμού.

Δες τις φωτογραφίες:

Μετά το τέλος του MasterChef, όπου ο Τάσος Παυλίδης έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, οι δύο πρώην συμπαίκτες φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τους την τηλεοπτική πίεση και πλέον ζουν ανοιχτά τον έρωτα που γεννήθηκε μέσα στον διαγωνισμό. Η σχέση τους, που αρχικά είχε σχολιαστεί έντονα όταν αποκαλύφθηκε με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα φιλιών στο στόμα, δείχνει πλέον να έχει περάσει σε μια πιο σταθερή και καθημερινή φάση.