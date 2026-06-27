MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!

Το τρυφερό φιλί που επιβεβαίωσε τη σχέση τους

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Δείτε όσα είπε ο Τάσος Παυλίδης στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

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Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 10 ολοκληρώθηκε με νικητή τον Πάνο Τελάλη, χαρίζοντας στους τηλεθεατές στιγμές συγκίνησης και χαράς και για τους δύο φιναλίστ που έφτασαν μέχρι το τέλος της μεγάλης και δύσκολης αυτής διαδρομής.

Ο Τάσος Παυλίδης μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο, ωστόσο «αποχώρησε» από τον διαγωνισμό με το κεφάλι ψηλά, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση και το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του τελικού, στο πλευρό του βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα, με μία παρουσία να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.

Ο λόγος για τη Μενεξιά Μαυροπούλου, την πρώην συμπαίκτριά του στο MasterChef, η οποία στάθηκε δίπλα του σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του. 

MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

Τελικά, ο μεγάλος τελικός έκρυβε και μία προσωπική αποκάλυψη. Ο Τάσος και η Μενεξιά αποκάλυψαν τη σχέση τους, δείχνοντας πως ο έρωτας γεννήθηκε μέσα στον διαγωνισμό και συνεχίστηκε μακριά από τις κάμερες.

Λίγες ώρες μετά τον τελικό, ο Τάσος Παυλίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία φιλά τη Μενεξιά στο στόμα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο ότι είναι ζευγάρι. Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες σχόλια και ευχές από φίλους, πρώην συμπαίκτες και θαυμαστές του διαγωνισμού.

Η Μενεξιά, που ξεχώρισε στο MasterChef για τον χαρακτήρα και το μαγειρικό της ταλέντο όπως και ο φιναλίστ, φαίνεται πως δεν κέρδισε μόνο τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού, αλλά και την καρδιά του Τάσου. Πλέον, με το τέλος του διαγωνισμού, οι δυο τους δεν έχουν κανέναν λόγο να κρύβουν τον έρωτά τους και δείχνουν έτοιμοι να ζήσουν τη σχέση τους στον «έξω» κόσμο.

Δες την ανάρτηση του Τάσου και το φιλί στη Μενεξιά:

τασος μενεξια ζευγαρι

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