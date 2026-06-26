MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

«Μου έχει λείψει πολύ η καθημερινότητα στο σπίτι του MasterChef»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μενεξιά δήλωσε χαρούμενη που συμμετείχε στον τελικό του MasterChef 10, αναφέροντας ότι παραλίγο να έρθει με πιτζάμες.
  • Αναφέρθηκε στη νοσταλγία της για την καθημερινότητα στο σπίτι και τις σχέσεις που είχε με τους άλλους συμμετέχοντες.
  • Τόνισε ότι της λείπει η πρόκληση και η ένταση του διαγωνισμού, κυνηγώντας τώρα το έντονο.
  • Σχεδιάζει να συμμετέχει σε events ως guest chef και να αποφύγει την καθημερινή ρουτίνα σε επαγγελματική κουζίνα.
  • Αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα καλλιτεχνικό project που θα συνδυάζει πολλές τέχνες, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Ο τελικός του MasterChef 10 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και η Μενεξιά έκανε δηλώσεις στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.

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Όπως είπε αρχικά: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι πάλι εδώ. Για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα είχε γίνει η καθημερινότητά μας. Νιώθω πάρα πολύ άνετα εδώ πέρα, παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες, δηλαδή», σχολίασε με χιούμορ. 

MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

Σε ρώτηση για το τι της έχει λείψει περισσότερο από το MasterChef, η Μενεξιά σχολίασε ότι: «Μου έχει λείψει πολύ, η αλήθεια είναι, η καθημερινότητα στο σπίτι, ενώ είχε τις δυσκολίες της λόγω εγκλεισμού. Ωστόσο, επειδή είχαμε τόσο υπέροχη σχέση μεταξύ μας ήταν λες και ήμασταν πενταήμερη, παίζαμε κάθε μέρα επιτραπέζια, οπότε είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο».

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MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

Ενώ πρόσθεσε ότι: «Επίσης, μου λείπει πάρα πολύ το challenge. Το να προκαλώ τον εαυτό μου να δώσει παραπάνω, άσχετα με το εάν έδινα ή όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Ήταν μία πάρα πολύ έντονη εμπειρία και με τόσα έντονα συναισθήματα που ζήσαμε εδώ, είναι σα να παθαίνεις στερητικό, σου λείπει. Δηλαδή, τώρα κυνηγάω το έντονο, να στο πω έτσι».

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MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

Ενώ για τα σχέδιά της έξω από το μαγειρικό διαγωνισμό, η Μενεξιά τόνισε ότι: «Όπως είχα πει από την αρχή, δε θέλω να μπω σε μία κουζίνα, να μαγειρεύω κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο.Για μένα η μαγειρική είναι κάτι πολύ δημιουργικό και μου βγαίνει πολύ αβίαστα, οπότε βάζοντάς με σε μία συνθήκη επαγγελματικής κουζίνας θα μου το "σκοτώσει" λίγο όλο αυτό, οπότε βρίσκω τρόπους δημιουργικούς να το εφαρμόσω, γιατί τη μαγειρική τη λατρεύω, οπότε κοιτάω να κάνω events guest chef σε μαγαζιά που αγαπώ εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο».

Ενώ τέλος αποκάλυψε ότι: «Και έρχεται και κάτι ακόμη που δεν μπορώ να το αποκαλύψω ακόμα, γιατί είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά θα είναι κάτι ολόδικό μου, κάτι πάρα πολύ καλλιτεχνικό, δε θα έχει να κάνει μόνο με φαγητό, θα συνδυάζει πολλές τέχνες μαζί και... stay tuned!»

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Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

 

 

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