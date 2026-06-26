Λίγο μετά την κατάκτηση της 2ης θέσης, ο Τάσος Παυλίδης μίλησε στην κάμερα του star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη για την πορεία του στο MasterChef 10.

«Ήταν 5,5 μήνες δυνατοί. Το μόνο που κρατάω είναι όλη η εμπειρία και όλα τα παιδιά που γνώρισα. Με είδαν σαν άνθρωπο κι αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έχω από το MasterChef.

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Χάρηκα πάρα πολύ για τον Πάνο. Δεν ξενέρωσα που έχασα. Δώσαμε τα πάντα στις τελευταίες δοκιμασίες και φάνηκε και από τη βαθμολογία. Από εκεί και πέρα είμαι χαρούμενος που έφτασα στον τελικό και κατάφερα ό,τι κατάφερα μέχρι στιγμής. Είμαι ευχαριστημένος γιατί έδωσα το 100/100», δήλωσε.

«Με τον Πάνο γίναμε φίλοι. Περάσαμε πάρα πολλά πράγματα μαζί», ανέφερε σε άλλο σημείο για τη φιλία του με τον Πάνο.

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Στη συνέχεια, αποκάλυψε πώς θα αξιοποιήσει τα χρήματα που κέρδισε: «Κέρδισα και 30.000 ευρώ, να τα λέμε όλα. Θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα 30.000 ευρώ, δεν ξέρω πού. Μακάρι να είναι σε εστιατόριο», είπε.

Σχετικά με τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αποκάλυψε: «Σίγουρα τον χειμώνα θα είμαι στην Αθήνα. Θα κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό που μου αρέσει».

Τι του έλειψε περισσότερο όσο καιρό βρισκόταν στο MasterChef; «Η οικογένεια και οι φίλοι μου μού έλειψαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι μου έλειψε η καθημερινότητά μου».

«Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να γιορτάσω, γιατί νιώθω νικητής, και να δω την οικογένειά μου», πρόσθεσε για το πρώτο πράγμα που θα κάνει μόλις περάσει την πόρτα του MasterChef και παρότρυνε όσους σκέφτονται να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό να το κάνουν οπωσδήποτε!

«Σε όποιον είναι εκεί έξω και θέλει να μπει στο παιχνίδι, να το κάνει χθες. Είναι ό,τι καλύτερο. Το βάζω στην καλύτερη εμπειρία της ζωής μου».

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