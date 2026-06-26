Η πορεία του Τάσου Παυλίδη στο MasterChef 2026 ήταν εντυπωσιακή, σταθερή και τον οδήγησε μέχρι τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού, διεκδικώντας το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ απέναντι στον Πάνο Τελάλη.

Ο Τάσος βγήκε δεύτερος, με τον Πάνο να κερδίζει το έπαθλο. Συνολικά συγκέντρωσε 25 πόντους. 8 από το degustation menu, 9 από τον guest chef Paco Morales και 8 από τη δοκιμασία στη Βαρκελώνη και τους αδερφούς Τόρες.

Τα κυριότερα σημεία της διαδρομής του στο MasterChef 2026

Ο 29χρονος Τάσος, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, συγκίνησε κριτές και τηλεθεατές ήδη από τις οντισιόν. Μοιράστηκε τη δύσκολη προσωπική του ιστορία, αποκαλύπτοντας πως έχασε τους γονείς του σε τροχαίο ατύχημα όταν ήταν μόλις 17 ετών, γεγονός που τον ώθησε να βρει διέξοδο και δύναμη μέσα από τη μαγειρική.

Στο φετινό επετειακό MasterChef, οι παίκτες χωρίστηκαν από την αρχή σε δύο αυτόνομες μπριγάδες (Κόκκινη και Μπλε). Ο Τάσος εντάχθηκε στην Κόκκινη μπριγάδα, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή καθ' όλη τη διάρκεια των ομαδικών δοκιμασιών, κερδίζοντας τελικά τη «μητέρα των μαχών». Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Τάσος έδειξε τον συναισθηματικό του χαρακτήρα, με αποκορύφωμα τη στιγμή που «λύγισε» και έκλαψε στην αποχώρηση της συμπαίκτριάς του, Μενεξιάς, κάτι που σχολιάστηκε έντονα στα social media.

Ο Τάσος ήταν ο πρώτος παίκτης που εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Στην πρώτη φάση του ημιτελικού, όπου οι 5 φιναλίστ έπρεπε να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό πιάτο τους (τον «μαγειρικό άσο» τους), η προσπάθεια του Τάσου κέρδισε την ομόφωνη αποδοχή των κριτών. Με την κίνηση αυτή, «κλείδωσε» αυτόματα το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ και περίμενε να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.

Οι Δοκιμασίες του Μεγάλου Τελικού

Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, στο βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin εστιατόριο Cucina Hermanos Torres, όπου ο Τάσος και ο Πάνος διαγωνίστηκαν σε δοκιμασία αντιγραφής πιάτου των αδελφών Τόρες.

Στη δεύτερη δοκιμασία, ο Τάσος ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο μιας επαγγελματικής κουζίνας σχεδιάζοντας ένα μενού 5 σταδίων. Επέλεξε ως βοηθούς του τους πρώην συμπαίκτες του, Χρήστο Μουσιάρη και Γιάννη Ανυφαντάκη. Το highlight της βραδιάς ήταν ότι το μενού του δοκίμασαν και βαθμολόγησαν, ως «τέταρτος κριτής», οι 8 παλιότεροι νικητές του MasterChef που επέστρεψαν για ένα special reunion.

Οι βαθμολογίες όλων των δοκιμασιών παρέμειναν σφραγισμένες μέχρι την τελική live ανακοίνωση, όπου ο Τάσος Παυλίδης διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef.

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