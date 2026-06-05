Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική

Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 05.06.26, 10:26
Η πρώτη audition του Τάσου Παυλίδη στο MasterChef 10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Παυλίδης είναι 29 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει στο MasterChef 10 για να δοκιμάσει τις μαγειρικές του ικανότητες.
  • Έχει χάσει τους γονείς του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 17 ετών, γεγονός που τον οδήγησε στη μαγειρική ως διέξοδο.
  • Εργάζεται ως μάγειρας τα τελευταία 9 χρόνια και αγαπά τη λατινοαμερικάνικη, ιαπωνική και κορεάτικη κουζίνα.
  • Στην πρώτη audition του παρουσίασε το πιάτο Gyoza παστιτσάδα, το οποίο εντυπωσίασε τους κριτές.
  • Δηλώνει έτοιμος να δεχθεί κάθε πρόκληση στον διαγωνισμό και να φτάσει στον τελικό.

Είναι 29 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία ασχολείται με τη μαγειρική, η οποία είναι η προσωπική του διέξοδος. Ο Τάσος Παυλίδης αποφάσισε να έρθει στο MasterChef 10 με σκοπό να δοκιμάσει τα όριά του, ενώ στόχος του -φυσικά- είναι το μεγάλο έπαθλο του μαγειρικού διαγωνισμού.

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O Tάσος Παυλίδης

O Tάσος Παυλίδης

Γνωρίζοντας τον Τάσο Παυλίδη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

  • Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι 29 χρόνων και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @tasos.pavlides
  • Στην αρχή ασχολήθηκε με τη ζαχαροπλαστική και μετέπειτα με τη μαγειρική, ενώ τα τελευταία εννιά χρόνια εργάζεται ως μάγειρας σε διάφορα εστιατόρια
  • Είναι λάτρης της λατινοαμερικάνικης και της ιαπωνικής κουζίνας, τις οποίες θέλει να «παντρεύει» με την ελληνική, ενώ επιθυμεί να ασχοληθεί και με την κορεάτικη 
  • Η μαγειρική για εκείνον είναι, όπως αναφέρει, το «ησυχαστήριό» του, αφού τον κάνει να ξεχνά τα προβλήματά του και να επικεντρώνεται στη δουλειά του
  • Θεωρεί τον εαυτό του «ήρεμη δύναμη», αφού έχει βρεθεί στις κουζίνες από νωρίς στη ζωή του και έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση και το χάος, που επικρατεί σε αυτές

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  • Στο MasterChef 10 μπήκε για να δοκιμάσει τα μαγειρικά όριά του, έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές του
  • Δηλώνει έτοιμος να δεχθεί κάθε μαγειρική πρόκληση στον μαγειρικό διαγωνισμό, που θα τον φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στο μεγάλο τελικό!

Τάσος Παυλίδης: Η μεγάλη απώλεια και η διέξοδος που βρήκε στη μαγειρική

Ο 29χρονος παίκτης στην πρώτη audition του για το  MasterChef 10 είχε αποκαλύψει ότι σε νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως εξομολογήθηκε συγκινημένος ο Τάσος: «Ήθελα να ξεφύγω από οικογενειακά προβλήματα. Δυστυχώς, στην ηλικία των 17 ετών έχασα τους γονείς μου σε τροχαίο οπότε η μαγειρική ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με έκανε να ξεχνάω το συμβάν. Όταν αυτό συμβαίνει σε ένα παιδί 17 ετών, δε γίνεται ενήλικας αυτόματα. Δεν ισχύουν αυτά. Παθαίνει ένα σοκ οργανισμός σου και μέχρι να το καταλάβεις μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έγινε σε μένα. Η ζωή συνεχίζεται και προσπαθείς να γίνεις καλύτερος».

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Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική

Υπενθυμίζουμε, ότι στην πρώτη audition, η οποία του χάρισε τη λευκή ποδιά και το «χρυσό» εισιτήριο για την επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού, ο Τάσος Παυλίδης μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef - κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ένα πιάτο που τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και ως μάγειρα, όπως δήλωσε ο ίδιος και αυτό ήταν Gyoza παστιτσάδα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε για το πιάτο του διαγωνιζόμενου: «Τάσο, αυτό που έχεις κάνει στο πιάτο, θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο fusion. Αυτό που έφαγα τρέχει στις φλέβες μου. Είναι το πάντρεμα δύο πολιτισμών. Είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη, τα ψιλοκοψίματα, οι εντάσεις, η γεύση, το μαγείρεμα, όλα. Συγχαρητήρια!»

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