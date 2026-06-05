Είναι 29 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία ασχολείται με τη μαγειρική, η οποία είναι η προσωπική του διέξοδος. Ο Τάσος Παυλίδης αποφάσισε να έρθει στο MasterChef 10 με σκοπό να δοκιμάσει τα όριά του, ενώ στόχος του -φυσικά- είναι το μεγάλο έπαθλο του μαγειρικού διαγωνισμού.

O Tάσος Παυλίδης

Γνωρίζοντας τον Τάσο Παυλίδη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι 29 χρόνων και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @tasos.pavlides

Στην αρχή ασχολήθηκε με τη ζαχαροπλαστική και μετέπειτα με τη μαγειρική, ενώ τα τελευταία εννιά χρόνια εργάζεται ως μάγειρας σε διάφορα εστιατόρια

Είναι λάτρης της λατινοαμερικάνικης και της ιαπωνικής κουζίνας, τις οποίες θέλει να «παντρεύει» με την ελληνική, ενώ επιθυμεί να ασχοληθεί και με την κορεάτικη

τις οποίες θέλει να «παντρεύει» με την ελληνική, ενώ επιθυμεί να ασχοληθεί και με την κορεάτικη Η μαγειρική για εκείνον είναι, όπως αναφέρει, το «ησυχαστήριό» του, αφού τον κάνει να ξεχνά τα προβλήματά του και να επικεντρώνεται στη δουλειά του

Θεωρεί τον εαυτό του «ήρεμη δύναμη», αφού έχει βρεθεί στις κουζίνες από νωρίς στη ζωή του και έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση και το χάος, που επικρατεί σε αυτές

Στο MasterChef 10 μπήκε για να δοκιμάσει τα μαγειρικά όριά του, έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές του

Δηλώνει έτοιμος να δεχθεί κάθε μαγειρική πρόκληση στον μαγειρικό διαγωνισμό, που θα τον φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στο μεγάλο τελικό!

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Ο 29χρονος παίκτης στην πρώτη audition του για το MasterChef 10 είχε αποκαλύψει ότι σε νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως εξομολογήθηκε συγκινημένος ο Τάσος: «Ήθελα να ξεφύγω από οικογενειακά προβλήματα. Δυστυχώς, στην ηλικία των 17 ετών έχασα τους γονείς μου σε τροχαίο οπότε η μαγειρική ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με έκανε να ξεχνάω το συμβάν. Όταν αυτό συμβαίνει σε ένα παιδί 17 ετών, δε γίνεται ενήλικας αυτόματα. Δεν ισχύουν αυτά. Παθαίνει ένα σοκ οργανισμός σου και μέχρι να το καταλάβεις μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έγινε σε μένα. Η ζωή συνεχίζεται και προσπαθείς να γίνεις καλύτερος».

Υπενθυμίζουμε, ότι στην πρώτη audition, η οποία του χάρισε τη λευκή ποδιά και το «χρυσό» εισιτήριο για την επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού, ο Τάσος Παυλίδης μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef - κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ένα πιάτο που τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και ως μάγειρα, όπως δήλωσε ο ίδιος και αυτό ήταν Gyoza παστιτσάδα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε για το πιάτο του διαγωνιζόμενου: «Τάσο, αυτό που έχεις κάνει στο πιάτο, θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο fusion. Αυτό που έφαγα τρέχει στις φλέβες μου. Είναι το πάντρεμα δύο πολιτισμών. Είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη, τα ψιλοκοψίματα, οι εντάσεις, η γεύση, το μαγείρεμα, όλα. Συγχαρητήρια!»