Μαρίνα Καλογήρου: Βόλτα με το νέο της σύντροφο στο κέντρο της Αθήνας

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Η Μαρίνα Καλογήρου σε χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το νέο της σύντροφο / Φωτογραφίες: NDP
  • Η ηθοποιός Μαρίνα Καλογήρου είναι ερωτευμένη με τον Ηλία Φραγκάκη και πρόσφατα τους απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός σε βόλτα στην Αθήνα.
  • Το ζευγάρι έχει κάνει ρομαντικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και είναι μαζί μερικούς μήνες.
  • Η Καλογήρου έχει βιώσει την απώλεια του πρώην συζύγου της, Τάσου Ζαφειρόπουλου, ο οποίος πέθανε το 2015.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από την ηλικία των 4 έως 14 ετών.
  • Η Μαρίνα τονίζει τη σημασία της αγάπης και της αλήθειας στην ανατροφή του γιου της, Λοΐζου.

Όπως όλα δείχνουν, η ηθοποιός Μαρίνα Καλογήρου είναι ξανά ερωτευμένη, απολαμβάνοντας ευτυχισμένες στιγμές στο πλευρό του νέου της συντρόφου, Ηλία Φραγκάκη. 

Μαρίνα Καλογήρου: Συγκινεί 10 χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Πρόσφατα, το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο είναι μαζί μερικούς μήνες, έκανε ένα πολύ ρομαντικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, μία πόλη που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους αγαπημένους προορισμούς της 48χρονης ηθοποιού, ενώ πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε μία χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. 

Η Μαρίνα Καλογήρου επέλεξε το πιο ιδανικό look για μία βόλτα στην πόλη, φορώντας ένα άνετο γκρι καρό παντελόνι, μία floral μπλούζα και ένα μπλε βελούδινο blazer, τα οποία συνδύασε με ψηλοτάκουνα μποτάκια σε αποχρώσεις του μαύρου και του γαλάζιου. 

Δείτε φωτογραφίες του ζευγαριού από τη χαλαρή βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας:

Μαρίνα Καλογήρου: Ο γάμος, το διαζύγιο και ο θάνατος του πρώην συζύγου της, Τάσου Ζαφειρόπουλου

Η Μαρίνα Καλογήρου ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Τάσο Ζαφειρόπουλο, όπου έμειναν μαζί δύο χρόνια και απέκτησαν τον γιο τους. Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους αλλά το 2015 ο Τάσος Ζαφειρόπουλος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, περιέγραψε την απώλεια αυτή, λέγοντας ότι: «Ο θάνατος είναι φυσιολογικό μέρος της ζωής για όλους, ακόμη και ο πρόωρος. Μέσα σε αυτόν τον πόνο ήμασταν τυχεροί γιατί ήμασταν πολύ δεμένοι, είχαμε πολλή αγάπη και η αγάπη γιατρεύει τα πάντα, ακόμα και τον θάνατο».

Ενώ για το πώς βίωσε ο γιος, της τον θάνατο του πατέρα του, η Μαρίνα Καλογήρου δήλωσε ότι: «Ο Λοΐζος βίωσε αληθινά το πένθος χωρίς κανένα ψέμα ή υπεκφυγή και πολύ γρήγορα γελούσε, μιλούσε με χαρά για τον μπαμπά του και τη σχέση τους και χαιρόταν το παιχνίδι, όπως πριν. Νομίζω ότι η αγάπη κι η αλήθεια είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίζεις όλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις και να προχωράς χωρίς να κουβαλάς βάρη».

Τέλος, για το πόσο δύσκολο ήταν να τον μεγαλώσει μόνη της και για το εάν θα έκανε κάτι διαφρετικό εάν ζούσε ο πρώην σύζυγός της, η Μαρίνα Καλογήρου, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Δεν ξέρω. Εγώ έκανα τα πάντα για το παιδί, δεν ξέρω αν ήταν εδώ ο Τάσος αν θα έκανα λιγότερα. Δεν νομίζω ότι η αγάπη μοιράζεται στα δύο, έτσι κι αλλιώς τα δίνεις όλα. Θα μου πεις, αν ήταν εδώ ο Τάσος, μπορεί να ήταν διπλά…».

 

Μαρίνα Καλογήρου: «Κακοποιήθηκα σεξουαλικά από 4 έως 14 ετών από 4 άνδρες»

Μαρίνα Καλογήρου: «Έχω βιώσει όλες τις μορφές κακοποίησης»

Πριν από κάποιο διάστημα η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε μία άκρως συγκινητική και συνάμα σοκαριστική συνέντευξη, αποκαλύπτοντας ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από την ηλικία των 4 ετών έως τα 14 της χρόνια, από δύο συγγενείς και δύο οικογενειακούς φίλους.

Όπως δήλωσε δημόσια: «Είμαι ένα κακοποιημένο παιδί. Έχω περάσει πολύ άσχημα στην παιδική μου ηλικία. Μπορεί να τραβάω αυτούς τους ανθρώπους. Έχω βιώσει όλες τις μορφές κακοποίησης. Νόμιζα μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα ότι δεν μου είχε αφήσει τίποτα αυτό το πράγμα, ότι το είχα ξεπεράσει, επειδή έχω κάνει 200 χρόνια ψυχοθεραπεία, έχω δουλέψει πολύ. Φαινόταν σαν να είναι όλα εντάξει, σαν να το είχα τακτοποιήσει. Και πρόσφατα κατάλαβα πως όχι μόνο δεν το έχω τακτοποιήσει, αλλά ότι έχει αφήσει μέσα μου έναν κακοποιητή, έναν θύτη που τον κουβαλάω μέσα μου. Δεν το ήξερα. Οι κακοποιητές μου ήταν τέσσερις, από τα 4 μου έως τα 14 μου».

 

Διαβάστε περισσότερα:
