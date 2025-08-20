Μαρίνα Καλογήρου: Συγκινεί 10 χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

«Ο μπαμπάς είναι παντού»:Τα τρυφερά λόγια του γιου της

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά»
Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο ταλαντούχος διευθυντής φωτογραφίας Τάσος Ζαφειρόπουλος, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που τον αγάπησαν βαθιά. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός Μαρίνα Καλογήρου, με την οποία είχε αποκτήσει έναν γιο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση της δεκαετίας από τον θάνατό του, η Μαρίνα Καλογήρου προχώρησε σε μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, μέσα από την οποία τίμησε τη μνήμη του πρώην συντρόφου της και πατέρα του παιδιού της με λόγια γεμάτα ευαισθησία.

Μαρίνα Καλογήρου: Ο θάνατος του συζύγου της, ο νέος έρωτας & η ζωή χωρίς ΤV

Ο Τάσος Ζαφειρόπουλος με τον γιο του, Λο

Ο Τάσος Ζαφειρόπουλος με τον γιο του, Λο

Η Μαρίνα και ο Τάσος γνωρίστηκαν το 2009, στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Τελευταία Παράσταση» που αναφερόταν στη ζωή της Έλλης Λαμπέτη. Από εκείνη τη συνεργασία γεννήθηκε ένας έρωτας, και δύο χρόνια αργότερα ήρθε στη ζωή τους ο γιος τους, Λο. Αν και οι δρόμοι τους χώρισαν λίγα χρόνια μετά, τους ένωνε για πάντα η αγάπη για το παιδί τους.

Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»

Ο Τάσος Ζαφειρόπουλος έφυγε από τη ζωή το 2015, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο, αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη παρακαταθήκη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μαρίνα Καλογήρου είχε μιλήσει με αγάπη για τον πατέρα του παιδιού της, λέγοντας: «Ο Τάσος αυτό που κυρίως έδινε στο παιδί ήταν πολλή αγάπη. Αυτό συνεχίζω να κάνω κι εγώ. Όσο πιο πολλή αγάπη μπορώ.»

Σήμερα, 20 Αυγούστου, ακριβώς δέκα χρόνια μετά το φευγιό του, η Μαρίνα ανέβασε στο Instagram δύο φωτογραφίες: μια με τον Τάσο και τον μικρό Λο, και μία ακόμη από μια ήρεμη θάλασσα, λουσμένη στο φως του πρωινού. Κάτω από τις εικόνες, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή ανάμνηση – μια φράση που της είχε πει ο γιος της όταν ήταν μόλις 6,5 ετών, λίγο καιρό μετά την απώλεια του πατέρα του: «Εκείνο το πρωινό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωινό…Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρονών, είπε: “Δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του…” Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φως.»

Back to Top