Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα

Δυο σημαντικά μηνύματα αποστέλλει ο Αλέξης Τσίπρας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, απαντώντας σε ερώτημα Έλληνα φοιτητή.

Το πρώτο ότι η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην του. «Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρώτη του απάντηση.

