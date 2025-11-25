Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Μεγαλομάρτυς της Χριστιανοσύνης. Η μνήμη της εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου και στις 24 Νοεμβρίου στο σλαβόφωνο χριστιανικό κόσμο.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Αικατερίνη γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού (250-310). Ήταν κόρη του επάρχου της πόλης Κώνστα και διακρίθηκε για τη σπάνια σοφία και ομορφιά της. Με διαταγή του Μαξιμιανού συμμετείχε σε συζήτηση με 50 φιλοσόφους, γύρω από τη χριστιανική πίστη. Όχι μόνο έπεισε πολλούς από αυτούς με τα επιχειρήματά της, αλλά κατόρθωσε να τους μεταστρέψει προς τον Χριστιανισμό.

Θανατώθηκε με αποκεφαλισμού, αρνούμενη να εγκαταλείψει την πίστη της.

Η Αγία Αικατερίνη είναι προστάτιδα του Πανεπιστημίου των Παρισίων και διαφόρων επαγγελματικών κλάδων σε πολλές χριστιανικές χώρες του κόσμου, όπως των δικηγόρων και νομικών εν γένει, βιβλιοθηκονόμων, φιλοσόφων, μυλωνάδων, γανωματήδων, νοσοκόμων, γραμματέων, στενογράφων, βυρσοδεψών και των αγγειοπλαστών. Ακόμη, είναι προστάτιδα των ετοιμοθάνατων, των παρθένων και των ανύπαντρων γυναικών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα

Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας

Μερκουρία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:16 και θα δύσει στις 18:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 4.6 ημερών