Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;

Κλάματα και πανηγυρισμοί στον Αχυρώνα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Noεμβρίου
25.11.25 , 00:30 Φάρμα - Βαλεντίνα: «Το έζησα, τα κατάφερα. Πάμε δυνατά σπίτι...»
25.11.25 , 00:10 Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;
24.11.25 , 23:46 Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας - Το σημείωμα που άφησε
24.11.25 , 23:38 Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το «Alleluia»
24.11.25 , 23:35 Φάρμα: Ποιον επέλεξε για δεύτερο μονομάχο η Ζωή;
24.11.25 , 23:15 Φάρμα: Ποιος Κέρδισε Tη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας;
24.11.25 , 23:07 Μελίνα Νικολαΐδη: Φωτογραφίες από τη νέα καθημερινότητά της στο Λονδίνο
24.11.25 , 23:01 Όταν το ανοσοποιητικό «επιτίθεται» στον εγκέφαλο & σκοτώνει τις αναμνήσεις
24.11.25 , 22:35 Φάρμα: Σοκ για τους παίκτες! - «Σήμερα στο σπίτι θα επιστρέψετε εννέα!»
24.11.25 , 22:17 Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία
24.11.25 , 22:11 Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν Αγριογούρουνα Ανάμεσα Σε Σπίτια!
24.11.25 , 22:10 Φάρμα: Η μεγάλη έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
24.11.25 , 22:05 Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk
24.11.25 , 22:05 Συγκίνηση στη Φάρμα: Οι παίκτες επικοινώνησαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας - Το σημείωμα που άφησε
Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Όταν το ανοσοποιητικό «επιτίθεται» στον εγκέφαλο & σκοτώνει τις αναμνήσεις
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Νίκος Καρβέλας: Το τρυφερό βίντεο με τον 3χρονο γιο του στο πιάνο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 25.12.25, 00:10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την Κωνσταντίνα να προηγείται έναντι της Βαλεντίνας με 2-0, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξήγησε στις δύο μονομάχους τη δοκιμασία με τον πύργο της Φάρμας.

Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;

Ο Γιώργος κι ο Δημήτρης ήταν ενθουσιασμένοι με την απόδοση της Κωνσταντίνας που τα πήγε καλύτερα με την μπάλα και το «χτίσιμο» του πύργου της, κερδίζοντας τη Βαλεντίνα με 3-0. «Τρίτος πόντος για την Κωνσταντίνα, η οποία εξασφαλίζει την παραμονή της στη Φάρμα και κερδίζει και 500 ευρώ μετρητά. Μπράβο, Κωνσταντίνα!», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Φάρμα: Ο Γιώργος κι ο Δημήτρης δεν έκρυψαν τη χαρά τους που αποχώρησε η Βαλεντίνα

Φάρμα: Ο Γιώργος κι ο Δημήτρης δεν έκρυψαν τη χαρά τους που αποχώρησε η Βαλεντίνα

«Επιτέλους! Νισάφι, για τον Θεό!», φώναζαν ο Δημήτρης κι ο Γιώργος από τον εξώστη, με τον Βάγγο να μην καταλαβαίνει αυτήν τη στάση των συμπαικτών του για την ήττα της Βαλεντίνας. 

Φάρμα: Μετά από αρκετές Μονομαχίες, η Βαλεντίνα είναι η παίκτρια που αποχωρεί!

Φάρμα: Μετά από αρκετές Μονομαχίες, η Βαλεντίνα είναι η παίκτρια που αποχωρεί!

Στη συνέχεια η Κωνσταντίνα έκοψε τη στάμνα της Βαλεντίνας. «Ένα κομματάκι από τη Φάρμα 3 πάει... κι είναι όντως κομματάκι γιατί έχει αφήσει το σημάδι της εδώ νομίζω για πάντα», σχολίασε στο cue της η Ναταλία, φίλη της Βαλεντίνας.

Φάρμα: Σοκ για τους παίκτες! - «Σήμερα στο σπίτι θα επιστρέψετε εννέα!»

«Με ένα χειροκρότημα να υποδεχθούμε πίσω στον εξώστη την Κωνσταντίνα, η οποία παραμένει στη Φάρμα. Μπράβο, Κωνσταντίνα!», είπε ο παρουσιαστής.

Φάρμα: Με 3 στα 3 η νίκη της Κωνσταντίνας έναντι της Βαλεντίνας

Φάρμα: Με 3 στα 3 η νίκη της Κωνσταντίνας έναντι της Βαλεντίνας

«Έχω αναθεωρήσει μερικά πράγματα για αυτό το παιδί, γιατί στο τελευταίο παιχνίδι προτού μπούμε μέσα, άρχισε και μου μίλαγε... για τους δικούς της, για, για... τι πέρασε. Και λέω, ρε λέω, βγάζεις μια άποψη, γιατί κι εγώ αυτό το πράγμα έκανα, μια άποψη για ένα άτομο που δεν το γνωρίζεις. Απλώς κάνει τις χαζομάρες της, κάνει, κάνει, κάνει, αλλά δε γνωρίζεις τι περνάει. Έχει πολλά πάνω στο κεφάλι της που δεν πρέπει να τα έχει. Κάθισα και της είπα ότι ο καθένας από εμάς κουβαλάει τον δικό του σταυρό, κι αυτό πρέπει να σε κάνει πιο δυνατή κι όχι να σε ρίχνει», σχολίασε η Κωνσταντίνα για τη συμπαίκτριά της. 

Φάρμα: Μπέρδεμα με τις προμήθειες - «Έφαγαν όλο το απόθεμα!»

«Η Βαλεντίνα έχασε, τελείωσε από το σπίτι, τελείωσε από τη Φάρμα. Περίεργα συναισθήματα γιατί είχε πολλά πάνω-κάτω η σχέση μας, ας πούμε. Στο τέλος, δεν ξέρω, αισθάνθηκα ίσως προδομένος από την όλη κατάσταση», σχολίασε ο Λευτέρης μετά τη Μονομαχία.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΠΕΝΤΖΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top