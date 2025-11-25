Φάρμα: Βαλεντίνα vs Κωνσταντίνα - Ποια παραμένει στο παιχνίδι;

Με την Κωνσταντίνα να προηγείται έναντι της Βαλεντίνας με 2-0, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξήγησε στις δύο μονομάχους τη δοκιμασία με τον πύργο της Φάρμας.

Ο Γιώργος κι ο Δημήτρης ήταν ενθουσιασμένοι με την απόδοση της Κωνσταντίνας που τα πήγε καλύτερα με την μπάλα και το «χτίσιμο» του πύργου της, κερδίζοντας τη Βαλεντίνα με 3-0. «Τρίτος πόντος για την Κωνσταντίνα, η οποία εξασφαλίζει την παραμονή της στη Φάρμα και κερδίζει και 500 ευρώ μετρητά. Μπράβο, Κωνσταντίνα!», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Επιτέλους! Νισάφι, για τον Θεό!», φώναζαν ο Δημήτρης κι ο Γιώργος από τον εξώστη, με τον Βάγγο να μην καταλαβαίνει αυτήν τη στάση των συμπαικτών του για την ήττα της Βαλεντίνας.

Στη συνέχεια η Κωνσταντίνα έκοψε τη στάμνα της Βαλεντίνας. «Ένα κομματάκι από τη Φάρμα 3 πάει... κι είναι όντως κομματάκι γιατί έχει αφήσει το σημάδι της εδώ νομίζω για πάντα», σχολίασε στο cue της η Ναταλία, φίλη της Βαλεντίνας.

«Με ένα χειροκρότημα να υποδεχθούμε πίσω στον εξώστη την Κωνσταντίνα, η οποία παραμένει στη Φάρμα. Μπράβο, Κωνσταντίνα!», είπε ο παρουσιαστής.

«Έχω αναθεωρήσει μερικά πράγματα για αυτό το παιδί, γιατί στο τελευταίο παιχνίδι προτού μπούμε μέσα, άρχισε και μου μίλαγε... για τους δικούς της, για, για... τι πέρασε. Και λέω, ρε λέω, βγάζεις μια άποψη, γιατί κι εγώ αυτό το πράγμα έκανα, μια άποψη για ένα άτομο που δεν το γνωρίζεις. Απλώς κάνει τις χαζομάρες της, κάνει, κάνει, κάνει, αλλά δε γνωρίζεις τι περνάει. Έχει πολλά πάνω στο κεφάλι της που δεν πρέπει να τα έχει. Κάθισα και της είπα ότι ο καθένας από εμάς κουβαλάει τον δικό του σταυρό, κι αυτό πρέπει να σε κάνει πιο δυνατή κι όχι να σε ρίχνει», σχολίασε η Κωνσταντίνα για τη συμπαίκτριά της.

«Η Βαλεντίνα έχασε, τελείωσε από το σπίτι, τελείωσε από τη Φάρμα. Περίεργα συναισθήματα γιατί είχε πολλά πάνω-κάτω η σχέση μας, ας πούμε. Στο τέλος, δεν ξέρω, αισθάνθηκα ίσως προδομένος από την όλη κατάσταση», σχολίασε ο Λευτέρης μετά τη Μονομαχία.

