Φάρμα: Μπέρδεμα με τις προμήθειες - «Έφαγαν όλο το απόθεμα!»

Απόψε στη Φάρμα οι πρώην γαλάζιοι πέρασαν τις τελευταίες τους στιγμές στις σκηνές και άρχισαν σιγά-σιγά να μεταφέρουν τα πράγματά τους στο σπίτι, το οποίο πλέον φιλοξενεί ξανά δέκα άτομα. Η νέα αυτή συνθήκη έφερε ενθουσιασμό σε κάποιους, αλλά και αμηχανία σε άλλους, καθώς η συνύπαρξη προμηνύεται δύσκολη. Ο Λευτέρης Δασκαλάκης ανέλαβε να μοιράσει τις τελευταίες προμήθειες στους πρώην πράσινους, όμως ο τρόπος που το έκανε προκάλεσε αντιδράσεις. Οι συζητήσεις για το ψωμί, το αλεύρι και το λάδι άναψαν φωτιές, με κατηγορίες ότι την προηγούμενη μέρα μοιράστηκαν και καταναλώθηκαν όλα για να μη μείνει τίποτα στους νέους ενοίκους του σπιτιού. Η σύγχυση για το ποιο αλεύρι χρησιμοποιήθηκε, σε συνδυασμό με το ότι δεν μπήκε καν λάδι στο ψωμί, ενίσχυσε την καχυποψία και τα παράπονα.

«Τα παιδιά χθες φάγανε ό,τι είχαν και δεν είχαν, επειδή θα ερχόμασταν εμείς εδώ! Ε, εκεί λέω εντάξει, λέω τώρα τι να πω» ακούγεται να λέει η Κωνσταντίνα.

Δες τη Φάρμα

Κάποιοι παίκτες δηλώνουν ήδη σοκαρισμένοι από τη στάση της άλλης πλευράς και προβλέπουν ότι μέσα σε δύο-τρεις μέρες «θα γίνει ο χαμός» στο σπίτι. Παρότι έφτασαν νέες προμήθειες –φρούτα, πατάτες, σκόρδα, μπανάνες, λεμόνια και λάδι– η συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης συνεχίστηκε, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να υπενθυμίζει ότι ό,τι υπάρχει στο σπίτι ανήκει σε όλους.

Παρ’ όλα αυτά, οι εντάσεις δεν λείπουν ούτε για μικροποσότητες, όπως τα «175 γραμμάρια φακής». Το κλίμα παραμένει φορτισμένο και η καθημερινότητα στο σπίτι δείχνει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή και τις σχέσεις των παικτών.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;