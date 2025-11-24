Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του

«Καλό ταξίδι μανούλα μου» έγραψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 22:35 Φάρμα: Σοκ για τους παίκτες! - «Σήμερα στο σπίτι θα επιστρέψετε εννέα!»
24.11.25 , 22:17 Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία
24.11.25 , 22:11 Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν Αγριογούρουνα Ανάμεσα Σε Σπίτια!
24.11.25 , 22:10 Φάρμα: Η μεγάλη έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
24.11.25 , 22:05 Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk
24.11.25 , 22:05 Συγκίνηση στη Φάρμα: Οι παίκτες επικοινώνησαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!
24.11.25 , 21:59 Θεσσαλονίκη: Κλέφτης Άρπαξε Χριστουγεννιάτικο Στολισμό
24.11.25 , 21:57 Πρωτοποριακή Μεταμόσχευση: Η Καρδιά Χτυπούσε Στο Ταξίδι
24.11.25 , 21:53 Βάρκιζα: Ανήλικοι Έβγαλαν Μαχαίρια Για Μια Κοπέλα
24.11.25 , 21:37 Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
24.11.25 , 21:35 Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού
24.11.25 , 21:34 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης
24.11.25 , 21:25 Φάρμα: Μπέρδεμα με τις προμήθειες - «Έφαγαν όλο το απόθεμα!»
24.11.25 , 21:00 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Π. Κιάμος: Στην εποχή μας έχουμε χάσει την προσωπική επαφή/ Action 24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Πάνος Κιάμος, καθώς η πολυαγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή. Ο ίδιος γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας τους θαυμαστές του με συγκίνηση και θλίψη για την απώλεια αυτή.

Στην ανάρτησή του, ο Πάνος Κιάμος μοιράστηκε μια μαύρη φωτογραφία, συνοδευόμενη στη λεζάντα από τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη κι έγραψε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…"Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου."  Οδυσσέας Ελύτης».

Στη μαύρη φωτογραφία έγραψε με τρυφερότητα: «Καλό ταξίδι μανούλα μου», δείχνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή του στη μητέρα του, η οποία υπήρξε για εκείνον σημαντική στήριξη και πηγή έμπνευσης σε όλη του τη ζωή.

Η ανάρτηση του Πάνου Κιάμου για την απώλεια της μητέρας του:

Ο Πάνος Κιάμος μοιραζόταν την ίδια μέρα γενεθλίων με τη μητέρα του. Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει πολλές φορές με λόγια αγάπης και σεβασμού για τη μητέρα του. Σε προηγούμενη ανάρτηση για τα γενέθλιά του, είχε γράψει: «Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!! Να τα εκατοστήσουμε μαμάκα μου… σε αγαπώ!».

Από τις δηλώσεις του Πάνου Κιάμου και τις αναρτήσεις του γίνεται σαφές πόσο βαθιά ήταν η σχέση τους και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της μητέρας του στη ζωή του. Ο τραγουδιστής δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για εκείνη και συχνά μοιραζόταν στα social media και στις συνεντεύξεις του στιγμές και αναμνήσεις μαζί της.

Η είδηση της απώλειας έχει προκαλέσει συγκίνηση στο κοινό και στους συναδέλφους του καλλιτέχνη, οι οποίοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τον Πάνο Κιάμο και την οικογένειά του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top