Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Πάνος Κιάμος, καθώς η πολυαγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή. Ο ίδιος γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας τους θαυμαστές του με συγκίνηση και θλίψη για την απώλεια αυτή.

Στην ανάρτησή του, ο Πάνος Κιάμος μοιράστηκε μια μαύρη φωτογραφία, συνοδευόμενη στη λεζάντα από τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη κι έγραψε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…"Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου." Οδυσσέας Ελύτης».

Στη μαύρη φωτογραφία έγραψε με τρυφερότητα: «Καλό ταξίδι μανούλα μου», δείχνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή του στη μητέρα του, η οποία υπήρξε για εκείνον σημαντική στήριξη και πηγή έμπνευσης σε όλη του τη ζωή.

Η ανάρτηση του Πάνου Κιάμου για την απώλεια της μητέρας του:

Ο Πάνος Κιάμος μοιραζόταν την ίδια μέρα γενεθλίων με τη μητέρα του. Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει πολλές φορές με λόγια αγάπης και σεβασμού για τη μητέρα του. Σε προηγούμενη ανάρτηση για τα γενέθλιά του, είχε γράψει: «Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!! Να τα εκατοστήσουμε μαμάκα μου… σε αγαπώ!».

Από τις δηλώσεις του Πάνου Κιάμου και τις αναρτήσεις του γίνεται σαφές πόσο βαθιά ήταν η σχέση τους και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της μητέρας του στη ζωή του. Ο τραγουδιστής δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για εκείνη και συχνά μοιραζόταν στα social media και στις συνεντεύξεις του στιγμές και αναμνήσεις μαζί της.

Η είδηση της απώλειας έχει προκαλέσει συγκίνηση στο κοινό και στους συναδέλφους του καλλιτέχνη, οι οποίοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τον Πάνο Κιάμο και την οικογένειά του.